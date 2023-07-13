مؤشر سوق دبي يصعد ويختبر مستوى 4000 نقطة

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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قفزت سيولة سوق دبي المالي لمستوى قياسي لتلامس 1.2 مليار درهم عبر 17.9 ألف صفقة تمت خلال تداولات أمس ليواصل السوق نمو مؤشره ليختبر مستوى 4000 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015، في المقابل ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.37%.

ووصلت السيولة في أسواق المال المحلية لمستوى قياسي خلال تداولات أمس الأربعاء لتصل إلى 2.4 مليار درهم.

وشهد كل من السوقين حجماً مرتفعاً من الصفقات بإجمالي ناهز 36 ألف صفقة مقارنة بما حققه السوقان بحوالي 27.7 ألف صفقة في تداولات الثلاثاء، فيما تصدر سوق دبي صفقات تداولات أمس بما يناهز 18 ألف صفقة مقابل أكثر من 17.9 ألف صفقة تمت في سوق أبوظبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي نموه مدفوعاً بعودة نشاط أسهم رئيسية حققت زخماً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة بمقدمتها سعر شركة «الفردوس» الذي عاود معدلات ارتفاعه الملحوظة بقرابة 15% و«دبي للمرطبات» الذي تجاوز نموه حاجز 12% تلاهما سهم «جي اف أتش» بنسبة 7.47% ثم سهم «الوطنية للتبريد» بنسبة 5.06% ثم سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 4.48%.

كما ارتفع سهم «دبي للاستثمار» 1.6% وارامكس 1% والأنصاري للصرافة 0.84% وسهم إعمار العقارية 0.44%.

مقابل ذلك تراجع سهم شركة «ديار للتطوير» بنسبة 4.66% ثم سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.74% فيما تراجع سعر سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 2.26% ثم «الإمارات للمرطبات» بنسبة 2.25% ثم سهم «دار التكافل» بنسبة 2.18%.

سوق أبوظبي

على صعيد آخر واصل سوق أبوظبي المالي استعادة التوازن عبر تداولات الأربعاء مستنداً بدوره إلى نشاطي القطاعين المالي والصناعي حيث تصدر سهم «عمان والإمارات للاستثمار» بنسبة 8.36% ثم سهم «أسمنت الخليج» بنسبة 6% تلاهما سهم «جي اف اتش» بنسبة 4.63% ثم سهم شركة «منازل العقارية» بنمو سعري بلغ 4.17% كما بلغ نمو سهم «الواحة كابيتال» حوالي 4.13%. كما ارتفع سهم أدنوك للغاز 2.1% وسهم «أبوظبي الأول» 2% وسهم «أبوظبي الإسلامي» 1.3%.

بدورها كانت الأسهم النشطة منذ بداية الأسبوع هي الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس حيث كان الأكثر تراجعاً سهم «الاتحاد للتأمين» بنسبة 9.93% تلاه «أبوظبي للفنادق» بنسبة 4.57% ثم سهم «الوطنية للسياحة» بنسبة 3.12% بينما تراجع سهم «ميلتبلاي» بنسبة 2.24% وأيضاً سهم «حياة للتأمين» بحوالي 1.89% بختام تداولات السوق.

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