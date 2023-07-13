«أغذية» تطلق صندوقاً استثمارياً بـ 54 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة أغذية إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري للشركات «أغذية فنتشرز»، بقيمة 54 مليون دولار، والذي يهدف لتوسيع قدرات المجموعة على الابتكار، وتوليد قيمة متبادلة مع الشركات الناشئة، وضمان استمرارها في تأمين مصادر للنمو وتعزيز الربحية في كل من الأسواق الحالية والمستقبلية.

وستتم إدارة الصندوق، بالتعاون مع شركة «تاتشداون فنتشرز»، الرائدة عالمياً في تأسيس وتشغيل برامج صناديق رأس المال الاستثماري للشركات الكبرى، والتي تضم ضمن محفظتها أكثر من 100 مشروع استثماري مكتمل حتى الآن، وبتمويل مشترك من مجموعة أغذية، و«القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

وسيسهم الصندوق الذي يعتمد على خبرة «أغذية» والتي تمتد على مدى أربعة عقود، في إنشاء برنامج لمساعدة أفضل رواد الأعمال المميزين في مجال الأغذية، لتوسيع نطاق عملياتهم، وتسريع تطوير منتجاتهم واعتمادهم في الأسواق، من خلال تبادل الخبرات، وتنويع شبكات التوزيع المختلفة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنمية مجالات التسويق، وتطوير العلاقات الراسخة مع العملاء.

تتمثل مهمة Touchdown Ventures في الاستفادة من شبكتها الواسعة من الشركات الناشئة، وعلاقاتها المتعددة في قطاع رأس المال الاستثماري، والحاضنات، والمسرعات، لتحديد فرص الاستثمار الجذابة في المراحل المبكرة من التأسيس والنمو، وتقديم فرص استثمارية فريدة لمجموعة أغذية في الأسواق التي تستهدف دخولها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز