1.22 مليار أرباح «دبي التجاري» النصفية بنمو %41.5

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1,22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41,5 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2,46 مليار درهم بنسبة 41,9% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات.

وبلغت المصاريف التشغيلية 580 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 1.88 مليار درهم مرتفعة بنسبة 49,5 %، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 656 مليون درهم.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 8.5% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 86,4 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86,18%.

وبلغ إجمالي الموجودات 123.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعاً بنسبة 4.8% مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.

وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 80.8 مليار درهم بنسبة 2.4% مقارنة بـ 78,9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.

وبلغت ودائع العملاء 85.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعة بنسبة 1.1% مقارنة بـ 84.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49.7% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94,2%.

وقال بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق بنك دبي التجاري نتائج بارزة تعزى إلى نمو الإيرادات القوي وبعوائد مرتفعة. وبشكل عام سجل صافي أرباحنا للنصف الأول من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 1.22 مليار درهم، ما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى».

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