صكوك «أبوظبي الإسلامي» تتجاوز المستهدف بـ 9 مرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار، وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال، والتي تعتبر أول إصدار لصكوك الشق الأول مقومة بالدولار الأمريكي في العالم، منذ شهر مارس 2023.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي- الحاصل على تصنيف A2 و A+ من وكالتي «موديز» و«فيتش» على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة- بتسعير الصكوك غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25% سنوياً، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي، وسيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذباً اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار، متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرات، ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي، ويبلغ هامش التسعير 306 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من هامش التسعير للصكوك الصادر من قبل المصرف في عام 2018.

وجاء الطرح مدفوعاً بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83% للشرق الأوسط، و 13% لأوروبا، ونسبة 4% لآسيا، وبحسب نوع المستثمر تم تخصيص للخدمات المصرفية الخاصة 70%، ولمديري الأصول والصناديق 16%، والبنوك التجارية 10%، و4% لمستثمرين آخرين. تم هيكلة صكوك المصرف الدائمة من الشق الأولى، لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دولياً.

أبوظبي التجاري

من ناحية اخرى، أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري طرح سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل 10 نقاط عن سعر استرشادي من وقت سابق أمس . وجرى تكليف بنوك باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان وبنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري نفسه بدور مديري الدفاتر المشتركين في بيع السندات.

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