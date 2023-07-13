«ملتيبلاي» تستثمر 367 مليون درهم في «بريك ووتر إنيرجي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة ملتیبلاي استحواذها على حصة أقلية في شركة «بريك ووتر إنيرجي»، بقيمة 367 مليون درهم، وذلك في استثمار قامت به ملتيبلاي+، الذراع الاستثمارية للمجموعة.

وبموجب هذا الاستحواذ ستصبح مجموعة ملتيبلاي مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة، مع تركيز على الغاز والاحتياطات طويلة الأمد، مشكلة عامل جذب لناحية توزيع الأرباح.

وكانت شركة «إي آي جي» وهي مستثمر مؤسسي رائد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية قد استحوذت على 25% من الحصص في «ريبسول إي آند بي»، من خلال شركة «بريك ووتر إنيرجي» التابعة لها بالكامل، وتعد «ريبسول إي آند بي» لاستكشاف واستخراج الغاز شاملة لكل أعمال التنقيب عن النفط والغاز عالمياً التابعة لشركة «ريبسول»، والتي تشمل محفظتها أصولاً متنوعة لأعمال وعمليات التنقيب عالمياً، ضمن 15 دولة، حيث يصل إنتاجها إلى 550,000 برميل نفط يومياً، وقد أكملت «بريك ووتر إنيرجي» عملية الاستحواذ على حصتها في «ريبسول إي آند بي» في مارس 2023، مقابل نحو 4.8 مليارات دولار، شاملة الديون، بينما احتفظت ريبسول بالحصص المتبقية والبالغة 75%، وتخطط «ريبسول» لتوظيف عائدات هذه الصفقة في توسيع محفظتها للطاقة منخفضة الكربون.

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