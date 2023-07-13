«سامسونغ» تفتتح أول مركز خدمة للعملاء في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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افتتحت شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات أخيراً مركزاً متطوراً لخدمة العملاء في أبوظبي، والذي تديره شركة «إيروس». يقع المركز في موقع استراتيجي مقابل بلدية أبوظبي، وتبلغ مساحته 96 متراً مربعاً، ويقدم الآن خدماته لعملاء سامسونغ في العاصمة وما حولها.

ويقدم المركز خدمات شاملة لإصلاح الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، وتحديثات البرامج، وإعادة تدوير الهواتف المحمولة. ويضم المركز مجموعة من الفنيين المحترفين، بما يضمن تلقي أجهزة العملاء عناية واهتماماً متخصصين. ويعد «سامسونغ لاونج» أبرز ما يميز المركز الجديد، وهو عبارة عن مساحة مخصصة تتيح للعملاء فرصة استكشاف وتجربة وشراء أجهزة سامسونغ.

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