محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة «مصرف عجمان»

المصدر: (عجمان - البيان)

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أعلن مصرف عجمان عن تعيين محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة المصرف، والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمصرف، منذ 10 نوفمبر 2013.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «يسعدني أن أرحب بمحمد أميري في منصبه الجديد، وأتمنى له كل النجاح والتوفيق في مساعيه لترسيخ المكانة الرائدة، التي يتمتع بها مصرف عجمان».

وأعرب سموه عن تقديره وامتنانه لمحمد أميري، وثمّن أداءه المتميز وقيادته، وإسهاماته القيمة على مر السنوات، التي تولى فيها منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مشيراً سموه إلى أنه كان أحد عوامل نجاح وتميز البنك وتحقيق النمو المنشود.

وأضاف سموه: إننا واثقون بأن مساهماته المثمرة ستستمر قدماً، ونتطلع إلى نيل المزيد منها مع انتقاله إلى منصبه الجديد، حرصاً منا على تعيين أفضل الموظفين، وتطبيق أحدث التقنيات، التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة.

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