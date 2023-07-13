20 % ارتفاع أسعار العقارات بأبوظبي خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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ارتفعت الأسقف السعرية للوحدات العقارية السكنية في أبوظبي حتى 20% خلال النصف الأول 2023 وفق مؤشرات لدائرة البلديات والنقل في الإمارة أظهرت حركة سعرية مرتفعة مقارنة بأسعار السوق خلال العام الماضي.

وطبقاً لمؤشرات الدائرة تباينت معدلات ارتفاع الأسعار في 7 مناطق رئيسية للتملك الحر طبقاً لمساحات وأنماط الوحدات المطروحة ليصل سقف سعر الشقق إلى 2.5 مليون درهم، بينما تراوحت أسعار الوحدات الأكثر رفاهية للدوبلكس والتاون هاوس بين 1.2 مليون وحتى 4 ملايين درهم، وأسعار الفلل بين المليون والـ10 ملايين درهم.

السعديات الأعلى

ووفق التوزيع الجغرافي لأسعار العقارات كانت جزيرة «السعديات» الأعلى في أسقف الأسعار، حيث بدأ سعر الشقة بغرفة واحدة من 1.7 مليون درهم، فيما تراوح سعر الوحدات الأكبر من الثلاث والأربع غرف بين 3.5 إلى ما فوق 4 ملايين درهم في الوقت الذي بلغ متوسط سعر الدوبليكس 3 ملايين درهم.

وحلت ثانية جزيرة «ياس» بسعر 1.3 مليون درهم للشقة الصغيرة مقابل سعر سابق مليون درهم والشقة من غرفتين من مليوني درهم إلى 2.3 مليون درهم والتاون هاوس بغرفتين من 1.7 الى 1.8 مليون درهم والثلاث غرف من 2 إلى 2.1 مليون درهم، بينما بلغ سعر الفيلا ذات الغرفتين قرابة 3 ملايين درهم وارتفع سعر الفيلا 3 غرف من 3.6 إلى 4 ملايين درهم و4 غرف من 5.2 إلى 5.5 ملايين درهم و5 غرف من 6.8 إلى 7.5 ملايين.

وبالنسبة لمنطقة «الراحة»، فقد ارتفع سعر الشقق من غرفة واحدة إلى ما بين مليون إلى 1.2 مليون درهم والغرفتين من 1.7 - 1.8 مليون درهم وكان هناك تراجع بأسعار الشقق 3 غرف من 2.7 مليون إلى 1.6 مليون درهم مقابل ارتفاع في سقف أسعار الدوبليكس ذات الغرفة من 1.5 مليون إلى مليوني درهم والثلاث غرف من 3 إلى 4 ملايين درهم ووصول متوسط سعر التاون هاوس إلى 4 ملايين أيضاً.

وبالنسبة لجزيرة «الريم» فقد ارتفع سعر الشقة من غرفة واحدة من 900 ألف إلى مليون درهم ومن غرفتين إلى 1.6 مليون درهم. وسعر 3 غرف 2.5 مليون، و4 غرف فقد تجاوز السعر 2.6 مليون درهم.

وطبقاً للبيانات، حافظت أسعار الشقق ذات الغرفة على سعر يفوق 700 ألف درهم في مدينة «خليفة» فيما ارتفع سعر الغرفتين من 1.3 إلى 1.4 مليون درهم وارتفع سعر الدوبليكس ذات الغرفتين من 650 إلى 800 ألف درهم وبلغ سعر الفيلا ذات 3 غرف من 2.5 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم، واستقر سعر الفيلا بـ4 غرف عند متوسط 3.5 ملايين درهم.

وبلغت الأسقف السعرية في منطقة «الريف» 550 ألف درهم للشقق ذات الغرفة وارتفع السعر من 750 ألفاً إلى 800 ألف للشقة بغرفتين. وحافظت أسعار التاون هاوس من غرفتين على متوسط سعري 1.2 مليون درهم و3 غرف من 1.5 مليون إلى 1.6 مليون درهم، بينما بلغ المتوسط السعري للوحدات الأكبر مساحة 2.5 مليون درهم.

وارتفعت الأسعار في منطقة «الليان» إلى 550 ألف درهم للشقة الصغيرة على نحو طفيف من 540 ألفاً. كما كان هناك ارتفاع من 680 ألفاً إلى 700 ألف للشقة من غرفتين واحتفظت الشقق من 3 غرف بسعر يلامس مليون درهم. كما ارتفعت أسقف أسعار التاون هاوس إلى 1.2 مليون وحتى 1.4 مليون مقابل 1.1 مليون درهم، بينما ارتفع سعر الفيلا ذات الغرفتين من 900 ألف إلى مليون درهم و3 غرف إلى 1.8 مليون درهم.

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