100% إشغال منافذ البيع في إثراء ديرة دبي

المصدر: دبي- البيان

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أكد لاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في مؤسسة إثراء دبي، أن قطاع التجزئة في دبي يشهد نمواً قوياً وازدهاراً بعد النجاح في تجاوز جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن ذلك دفع لافتتاح مراكز تسوق جديدة من أجل تغطية الطلب الكبير على منافذ البيع التي تريد أن تتخذ من دبي مركزاً لها.

وقال جايد في تصريحات صحافية أمس، إنّ عدد منافذ البيع التي تم افتتاحها حتى اليوم في مشروع إثراء ديرة دبي، بلغت أكثر من 600 منفذ، 320 منها مختصة في بيع الذهب والمجوهرات، وتتوزع الأخرى على المطاعم والملابس وغيرها من قطاعات التجزئة المختلفة، لافتاً إلى أن إشغال منافذ البيع في إثراء ديرة دبي وصل إلى 100%.

وأشار إلى أنه عند الانتهاء من مشروع إثراء ديرة دبي، بالكامل خلال الفترة القادمة سيصل عدد المنافذ إلى 800 منفذ، لتلبية الطلب الكبير الذي تشهده المنطقة، مبيناً أنه تم رصد 1.2 مليون درهم جوائز نقدية وعينية لتشجيع الزوار على زيارة المنطقة والتسوق فيها.

وأوضح جايد أن دبي تمتلك أفضل المراكز التجارية في العالم، من حيث عدد منافذ البيع المختلفة والتنوع فيها.

وأكد أن دبي سوق جاذب للعلامات التجارية العالمية، بسبب التنوع الثقافي والجنسيات الموجودة فيها، كما تفضل العلامات التجارية سوق التجزئة بدبي لمعرفتها بأنها ستصل إلى أكبر عدد من المستهلكين، ومن مختلف الجنسيات والدول، الذين يزورونها بالملايين سنوياً.

وحول مشروع إثراء ديرة دبي، كشف المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي، أن نسبة الإشغال في منافذ البيع والتجزئة في المشروع بلغت 100%، مع وجود العديد من الطلبات في قوائم الانتظار من أجل الحصول على محال تجارية في المنطقة، موضحاً أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المتسوقين بنسبة وصلت إلى 35% خلال النصف الأول من العام الجاري، وترتفع النسبة إلى 400% عند إقامة الفعاليات واستضافة مشاهير عالميين.

ويضم مشروع إثراء ديرة 50 مبنى متعدد الاستخدامات، منها سكنية وتجارية ومكتبية، ومنافذ بيع بالتجزئة، وفنادق من علامات تجارية عالمية تضم أكثر من 1,450 غرفة وشقة، كما يغطي المشروع امتداد سوق الذهب في دبي.

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