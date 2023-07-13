إقبال كبير على عروض «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» الصيفية

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» أن فنادقها الأربعة في منطقة «دبي فستيفال سيتي» تشهد معدلات طلب عالية على قائمة عروضها الصيفية للمقيمين والزوار لهذا العام.

وتشهد فنادق «إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي» استجابة كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات والزوار، حيث يتوافد الضيوف لتجربة مجموعة واسعة من التجارب بما في ذلك الإقامة في الفنادق، وعلاجات السبا، والتسوق، ومغامرات الأطفال في وقت تجاوز الطلب على هذه العروض الصيفية كل التوقعات.

وقال «توماس شيلتر»، مدير عام المنطقة في فنادق «إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي»: يسرّنا الطلب العالي على عروضنا الصيفية حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالإقامة والطعام مع وجبة فطور وعشاء مجانية. كما يمكنهم التسوق من خلال كتيب قسيمة دبي فستيفال سيتي مول بينما يستمتع أطفالهم بالألعاب في نادي الأطفال «بلانيت تريكرز».

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