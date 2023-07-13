المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات، افتتاح فندق العنوان جبل عمر مكة، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، والذي يمثل أحدث مشاريع الضيافة الفاخرة التابعة للمجموعة.

ويضم الفندق 1,484 غرفة وجناحاً. ويتميز الفندق بموقعه القريب من المسجد الحرام، إلى جانب العديد من الأماكن السياحية، بما فيها متحف مكة، ومسجد الجن، ومقبرة المعلاة، ومجمع أبراج البيت الشهير، ما يتيح للضيوف فرصة التعرف إلى المعالم الإسلامية لمكة المكرمة. ويتميز الفندق بتصميم لشركة الهندسة المعمارية فوستر آند بارتنرز الشهيرة عالمياً، ويمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع من المساحة التجارية، كما يتميز الجسر المذهل الذي يربط بين برجي المبنى، والذي يضم مصلى معلق ذا إطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة، لتوفر للضيوف أجواء من الراحة والسكينة.

ويقدم فندق العنوان جبل عمر مكة، مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة التي تتميز بتصاميم تناسب مختلف احتياجات المسافرين. ويشكل الفندق وجهة رئيسة لعقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، حيث يقدم خدمات وتجهيزات تضمن استمتاع الضيوف بلحظات مميزة في مختلف المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو السحور والإفطار خلال شهر رمضان المبارك. ويتميز الفندق بمساحات متعددة الوظائف ومخصصة للاجتماعات، بما في ذلك غرف الاستراحة والقاعات الكبيرة المناسبة لمختلف الفعاليات.

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