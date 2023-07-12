«إيه.دي.كيو» تستعد لإبرام صفقة مع «بلاك روك» و«كيه كيه آر»

المصدر: دبي- سيد صالح

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باتت شركتا «بلاك روك» و«كيه كيه آر أند كو» الأمريكيتين للاستثمار، قريبتين من إبرام صفقة، تبيعان بمقتضاها حصتهما التي تبلغ قيمتها الإجمالية عدة مليارديرات من الدولارات، في شبكة خطوط أنابيب النفط المملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إلى شركة ««إيه.دي.كيو» القابضة (ADQ)، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن صفقة تخارج الشركتين الأمريكيتين من شبكة خطوط أنابيب «أدنوك»، تبدو مُهيأة للتنفيذ في وقت قريب، قد لا يتجاوز الأسبوع الجاري. ومن الجدير بالذكر، أن حصة الشركتين معاً في شبكة الأنابيب تبلغ 40 %، وكانت الشركتان قد اشترتا هذه الحصة منذ أربعة أعوام، فيما اُعتُبر آنذاك أول استثمار من جانب شركات أجنبية في بنية تحتية تابعة لشركة نفطية مملوكة لحكومة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت «بلومبرغ» أنه من المنتظر أن يجلب بيع الحصة ما يزيد على 4 مليارات دولار، شاملة الديون. وأوضحت أن إبرام الصفقة يأتي في إطار رغبة «القابضة» «إيه.دي.كيو» في تخصيص استثمارات طويلة الأجل، ضمن محفظة استثماراتها للبنية التحتية الداخلية.

وأضافت الوكالة أن هذه الصفقة ستكون بمثابة إضافة إلى موجة صفقات مُحتملة، تسعى أبوظبي إلى إبرامها، ذلك أن «أدنوك» تخطط لاستثمار 150 مليار دولار في توسيع طاقتها الإنتاجية في النفط، الغاز والكيماويات.

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