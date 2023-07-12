«أديا» يدعم «كيه كيه آر» في صفقة شراء شبكة تابعة لـ «تيليكوم إيطاليا»

المصدر: دبي- سيد صالح

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أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة بأن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» يبحث مع شركة «كيه كيه آر أند كو» الأمريكية للاستثمار إمكانية الانضمام إليها في العرض الذي تقدمت به بقيمة 23 مليار يورو «25 مليار دولار» للاستحواذ على شبكة خطوط الهواتف الأرضية المملوكة لشركة «تيليكوم إيطاليا»، وهي أكبر مزوّد لخدمات الاتصالات في إيطاليا من حيث الإيرادات، وكذلك عدد المشتركين.

وذكرت الوكالة أن «أديا» بلغ مرحلة متقدمة من المباحثات مع «كيه كيه آر» في هذا الشأن، وأوضحت أن دعم «أديا» لصفقة الاستحواذ على الشبكة التي تمتلكها «تيليكوم إيطاليا» قد يأخذ شكل شراء حصة مباشرة في الصفقة أو شراء حصة في الصندوق الذي ستؤسسه «كيه كيه آر» للاستحواذ على الشبكة.

وأضافت الوكالة أن المباحثات لا تزال مستمرة، إلا أنه لم يجرِ اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن انضمام «أديا» إلى «كيه كيه آر» في صفقة الاستحواذ، أو كيفية الانضمام. ولم يعلق ممثلو أي من «أديا»، «كيه كيه آر» أو «تيليكوم إيطاليا» على الخبر.

ومن الجدير بالذكر أن «كيه كيه آر» تخوض مفاوضات حصرية مع «تيليكوم إيطاليا» للاستحواذ على شبكة خطوط الهواتف الأرضية المملوكة لها، ذلك أن الشركة الإيطالية ترغب ببيع الشبكة في إطار سعيها لخفض ديونها المتراكمة. ويأتي ذلك بعد أن رفضت «تيليكوم إيطاليا» عرضاً مشتركاً من جانب البنك الحكومي الإيطالي «كازا ديبوسيتي إي بريستيتي» بالمشاركة مع مستثمرين آخرين لشراء الشبكة، وأعلنت الشهر الماضي أنها فضّلت العرض المُقدّم من «كيه كيه آر» بسبب ضمانات تتعلق بالتنفيذ والتوقيت. وتسعى «كيه كيه آر» لاستقطاب شركاء للانضمام إليها في عرض الاستحواذ على الشبكة.

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