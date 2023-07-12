ارتفاع مبيعات "دستركت ون ويست" إلى 2.68 مليار درهم في يومين فقط

المصدر: دبي – البيان

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ارتفعت اليوم مبيعات المرحلة الأولى لمشروع "دستركت ون ويست" في مدينة محمد بن راشد إلى 1.37 مليار درهم قيمة 78 صفقة بيع لقطع أراض مخصصة للفلل، وذلك بعد أن سجل المشروع يوم امس 103 صفقات بيع بقيمة 1.35 مليار درهم بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، ليصل بذلك عدد الصفقات التي سجلها المشروع خلال يومين فقط 181 صفقة بقيمة اجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل مشروع دستركت ون ويست منذ بداية الشهر الجاري حتى اليوم 270 صفقة بيع لأراضي مخصصة للفلل بقيمة اجمالية تجاوزت 3.84 مليار درهم.

ويضم دستركت ون ويست بحيرة كريستالية ضخمة بشواطئ رملية ومناطق مخصصة للسباحة، ويتوسط البحيرة جزيرة بفلل فائقة الفخامة تحمل اسم «آيلند مانشنز» ترتبط بجسر مع باقي المشروع، إضافة إلى جزيرتين رمليتين أصغر حجماً للأنشطة الترفيهية.

وتبلغ القيمة الإنشائية للمشروع 3.3 مليارات، ويضم 467 منزلاً، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الأول 2027.

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