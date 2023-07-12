3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 610 مبايعات بقيمة 2.64 مليار درهم منها 143 مبايعة للأراضي بقيمة 1.64 مليار درهم و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة القوز الثانية ثم مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة مليار درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 430.99 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 52.55 مليون درهم و85 رهن فلل وشقق بقيمة 378.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 184 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 14.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 8.07 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 2.84 مليون درهم.

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