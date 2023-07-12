دبي تعلّق ترخيص منصّة العملات الرقمية «بِت أويسس»

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي «VARA»، الهيئة التنظيمية المخصصة لمنح التراخيص لمنصّات العملات المشفّرة في دبي، تعليق منح الترخيص لمنصّة «بِت أواسيس BitOasis» للعملات المشفرة، مما يعني منع المنصّة من تقديم خدماتها للأفراد والمستثمرين في قطاع العملات المشفّرة في دبي.

وأوضحت الهيئة عبر إنذار نُشر على منصتها، الثلاثاء، أنها أصدرت إخطاراً ضد منصّة «بِت أويسس» لتبادل العملات الرقمية، والذي علّق ترخيص المنصّة لعدم استيفائها الشروط الإلزامية ضمن الأطر الزمنية المحددة من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ المنصّة تلّقت الموافقة التنظيمية المشروطة لتقديم خدمات التشفير في 12 أبريل 2023، وطالبت الهيئة فريق المنصّة بإجراء تغييرات في خدماتها ونظامها البيئي لتلبية جميع القواعد واللوائح اللازمة تماماً في غضون 60 يوماً، وهو ما فشل فيه الفريق.

وأضافت الهيئة «في ضوء ما ورد، يظل ترخيص الكيان «بت أويسس»لمستثمري التجزئة المؤسسيين والمؤهلين «غير عامل»، حتى يتم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه لاحقا ً، وحتى يتسنى لـ «بت أويسس» التقدم بطلب للحصول على ترخيص منتج السوق الكامل FMP».

ونوهت الهيئة بأنه «يجب أن تستمر VARA في مراقبة الموقف من أجل الامتثال التنظيمي، وتنفيذ الإجراءات العلاجية المفروضة على بت أويسس».

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