1.22 مليار أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول بارتفاع 41.5%

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك دبي التجاري أرباحًا صافية قياسية بلغت 1,22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41,5٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2,46 مليار درهم بنسبة 41,9% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات.

وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح. والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة السوقية قد ارتفعت مما ساهم في هذه النتائج المميزة ولا تزال التوقعات الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المزدهر الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي لما تبقى من عام 2023.

وبلغت المصاريف التشغيلية 580 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 1.88 مليار درهم مرتفعة بنسبة 49,5%، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 656 مليون درهم.

كما في 30 يونيو 2023، حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.43%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,27% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.92%، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 8.5% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 86,4 مليار درهم، وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86,18%.

وبلغ إجمالي الموجودات 123.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعاً بنسبة 4.8% مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 80.8 مليار درهم بنسبة 2.4% مقارنة بـ 78,9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022.

وبلغت ودائع العملاء 85.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2023 مرتفعة بنسبة 1.1% مقارنة بـ 84.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49.7% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94,2%.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق بنك دبي التجاري نتائج بارزة تعزى إلى نمو الإيرادات القوي وبعوائد مرتفعة. وبشكل عام سجل صافي أرباحنا للنصف الأول من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 1.22 مليار درهم، وهو أعلى بكثير من نفس الفترة من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والإدارة المنضبطة للتكاليف ومخصصات انخفاض القيمة. ما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء متفوقة في عام 2023 وما بعده».

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