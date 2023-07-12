«شوبا العقارية» تصدر صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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حققت «شوبا العقارية» إنجازاً تاريخياً بإصدارها الناجح لصكوك من فئة 5NC3، بقيمة 300 مليون دولار، ويمثل تسعير هذا الإصدار الرائد من الصكوك الإسلامية إنجازاً مهماً لشركة «شوبا العقارية» والقطاع العقاري عموماً، حيث تتضمن الصكوك ميزة خيار الشراء، وهو الأول من نوعه لصكوك استثمار فرعي من الحجم المعياري في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونجحت صكوك «شوبا» في تنويع محفظة المستثمرين، محققة حصة أكبر من المستثمرين الدوليين مقارنة بالإصدارات الأخيرة لشركات التطوير العقاري في المنطقة، ما يعكس مدى نجاح ميزة الائتمان الفريدة لشركة «شوبا» لدى المستثمرين العالميين، كما مهدت صكوك «شوبا» الطريق لمصدري الصكوك للعام 2023، باعتبارها أول شركة لهذا العام تصدر الصكوك ذات الأولوية، وغير المدعومة بأصول من الحجم المعياري.

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»: «يسرنا تحقيق هذا الإنجاز المتميز بإصدارنا الناجح لصكوكنا الأولى بقيمة 300 مليون دولار، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بالابتكار، وقدرتنا على استقطاب مجموعة متنوعة من المستثمرين من أنحاء العالم، ونحن فخورون بالثقة، التي نحظى بها من مجتمع الاستثمار العالمي».

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