دبي الوجهة الأولى للهنود لقضاء عطلة الصيف

المصدر: البيان

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كشف استطلاع رأي أنَّ دبي أصبحت الوجهة الأولى للهنود الذين يخططون للسفر إلى الخارج خلال 2023، لقضاء عطلة الصيف، للرحلات الخارجية والرحلات الداخلية على التوالي.

ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شركة Acko، بالتعاون مع منصّة YouGov البريطانية المتخصصة الأبحاث وتحليل البيانات، فإنّ دبي أولى الوجهات الدولية التي تصدرت القائمة، تليها جزر المالديف، وسنغافورة، وسويسرا، وبالي في إندونيسيا.

وبحسب الاستطلاع فإنَّ نحو 37% يبحثون عن عطلات مليئة بالمغامرات في المرتبة الأولى، وتليها المناظر الجبلية الخلابة والعطلات الساحلية، بنحو عن 29%، بينما يريد 26% السفر للمنتزهات الترفيهية.

وأُجري الاستطلاع على نحو ألف شخصٍ في 7 مدن هندية كبرى، تتراوح أعمارهم بين 24 و45 عامًا وحدد أنماطاً رئيسية لاعتبارات السفر.

وبحسب الاستطلاع فإنَّ نحو 48% من الهنود سيخصصون ميزانية متزايدة لسفرهم في العام المقبل، و37 بالمائة سيزيدون مدة الرحلة.

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