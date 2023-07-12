الإمارات الثالثة عالمياً بعدد ناطحات السحاب

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

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تصدرت دولة الإمارات المركز الثالث في قائمة أهم 10 دول تضم أكبر عدد من ناطحات السحاب، مع تبوؤ مدينة دبي المركز الأول في الدولة من حيث عددها، وفق موقع «ذا ترافيل» الكندي المختص بالسفر.

وأشار الموقع إلى وجود 314 ناطحة سحاب رائعة في دولة الإمارات، مع تصدر دبي، التي وصفها بـ«مدينة التألق والسحر والعجائب»، أكبر عدد من المباني الشاهقة في دولة الإمارات، عدا كونها موقع أطول مبنى في العالم، برج خليفة، المعلم السياحي الشهير إضافة إلى المجمع السكني والتجاري الفاخر الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، منوهاً بأن الهياكل الضخمة والفريدة من نوعها في دبي تجسد ماضي المدينة وتطلعاتها للمستقبل.

ورأى الموقع أن تلك الهياكل عجائب حقيقية للهندسة والهندسة المعمارية، يمكنها استيعاب حشود ضخمة بينما تشغل مساحة أقل مع توفير وسائل الراحة المتميزة. وإضافة إلى كونها معلماً مهماً لدولها، فإنها ملهمة نظراً لتصميمها الحديث وحجمها، لافتاً إلى برج خليفة وبرج شنغهاي كاثنين ضمن العديد من الهياكل المذهلة في العالم التي جعلت بلدانها مشهورة ما أهلها لتكون دول ناطحات السحاب في العالم.

وأفاد الموقع بأن متحف ناطحات السحاب في مانهاتن نيويورك الذي تأسس عام 1996 يحتفي بناطحات السحاب جميعها بما في ذلك برج خليفة، وهو مليء بالمعارض والمعلومات المثيرة للاهتمام، ويرصد جمال وجلال المباني الشاهقة ويعرضها للجمهور للاستمتاع والتعلم عنها ويمثلها كمنتجات أساسية ورائعة للتكنولوجيا الثورية وأشياء ذات تصميم محوري في تاريخ البشرية ومواقع رئيسية للبناء والعقارات والاستثمار وعلى مستوى آخر مكان للعمل والإقامة.

ولفت الموقع إلى أن الدول في أنحاء العالم تشيد المزيد من ناطحات السحاب أكثر من أي وقت مضى، نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة والسباق لبناء أطول الهياكل.

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