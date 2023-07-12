بيع 103 وحدات بـ 1.3 مليار درهم في «دستركت ون ويست»

المصدر: دبي ـ البيان

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تجاوزت مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «دستركت ون ويست» في مدينة محمد بن راشد، والتي تم تسجيلها يوم أمس حاجز المليار درهم، حيث سجلت دائرة الأراضي والأملاك أمس 103 صفقات بيع لقطع أراضٍ مخصصة للفلل في المشروع بلغت قيمتها 1.35 مليار درهم. وبذلك تتجاوز قيمة مبيعات المشروع المسجلة منذ بداية الشهر الجاري 2.4 مليار درهم قيمة 192 صفقة.

وكانت «البيان» قد نشرت تفاصيل هذا المشروع الذي يعد أحدث إضافة لمشهد المنازل والفلل الفاخرة في دبي، حيث تبلغ القيمة الإنشائية للمشروع 3.3 مليارات، ويضم 467 منزلاً، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الأول 2027.

ويتميز المشروع ببحيرة كريستالية ضخمة بشواطئ رملية ومناطق مخصصة للسباحة، ويتوسط البحيرة جزيرة بفلل فائقة الفخامة تحمل اسم «آيلند مانشنز» ترتبط بجسر مع باقي المشروع، إضافة إلى جزيرتين رمليتين أصغر حجماً للأنشطة الترفيهية. وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 3.2 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 650 مبايعة بقيمة 2.55 مليار درهم، منها 134 مبايعة للأراضي بقيمة 1.53 مليار درهم و516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وقد تصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 103 مبايعات بقيمة 1 مليار درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 74 مليون درهم بمنطقة مدينة دبي الملاحية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة ند حصة، وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 578.62 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 458.78 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 119.84 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 442 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بـ 10 ملايين درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 64.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 17.26 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.56 مليون درهم.

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