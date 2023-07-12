«فوربس»: دبي وجهة السفر الشعبية الأولى عالمياً في 2023

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي كافة الوجهات السياحية العالمية من حيث الشعبية في 2023، بحسب القائمة التي نشرتها أمس مجلة «فوربس» الأمريكية- النسخة التي تصدر في الهند.

وتتضمن القائمة أكثر 5 وجهات سياحية على مستوى العالم، من حيث شعبيتها بين المسافرين الذين ينوون السفر لقضاء عطلات سياحية خلال العام الجاري.

واستشهدت القائمة بنتائج الاستبيان الذي أجراه موقع «تريب ادفايزر» الشبكي الأمريكي الشهير لمتابعيه في مطلع 2023. وتصدرت دبي القائمة، فيما كانت المراكز من الثاني إلى الخامس من نصيب جزيرة «بالي» الإندونيسية، لندن، روما، وباريس، على التوالي.

وذكرت المجلة في تقرير أرفقته بالقائمة أن دبي تمزج بين التراث الثري والثقافة المعاصرة، وأوضحت أن هذا المزيج يتيح لزوّار دبي تجربة مثيرة، ذلك أنهم يستطيعون على سبيل المثال التمتع بإطلالة بانورامية لكافة معالم دبي من قمة «برج خليفة» أو التمتع بمشاهدة عرض فني معاصر في «أوبرا دبي».

وأضاف التقرير إن ثمّة تجربة ممتعة في دبي مُتاحة لكل زائر من زوّارها على اختلاف أذواقهم، فهناك المغامرة والإثارة المتمثلة في ممارسة رياضة القفز بالمظلات أعلى جزيرة «نخلة جميرا» الساحرة أو اجتياز الكثبان الرملية في صحارب دبي في رحلة سفاري ممتعة، وهناك أيضاً التسوق التقليدي وشراء الأقمشة، الذهب والتوابل من الأسواق الشعبية القديمة الممتدة بمحاذاة «خور دبي».

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