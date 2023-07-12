أسعار العقارات في دبي تنمو بأسرع وتيرة في عقد

المصدر: دبي – رويترز

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أكدت شركة الأبحاث العقارية «سي.بي.آر.إي» ازدهار سوق العقارات في دبي في أعقاب انتعاش اقتصادي سريع، بعد جائحة كورونا، وتيسير قواعد الإقامة. وأفادت الشركة في تقرير لها بأن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في السنة المنتهية في 30 يونيو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد، إذ قفزت 16.9 %، كما قفز متوسط الإيجارات 22.8 %.

وأشارت إلى أن متوسط أسعار العقارات ارتفع 12.8 % في الربع الأول، وزادت أسعار الفيلات بما يصل إلى 15 %. وفاقت مبيعات الفيلات مستويات مرتفعة سجلتها في 2014.

وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الشقق 13928 درهماً، وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الفيلات 16414 درهماً. وصارت دبي، التي توجد بها أعلى ناطحة سحاب في العالم وجزر اصطناعية على شكل نخيل، واحدة من أسرع المدن نمواً، إذ بلغ عدد السكان 3.6 ملايين نسمة في الخامس من يوليو، وفقاً لمركز الإحصاء بالإمارة.

ووفقاً لشركة سي.بي.آر.إي، تم بيع 9876 وحدة سكنية في يونيو، بزيادة 18.8 عن العام السابق، مع ارتفاع المبيعات على الخريطة قبل التنفيذ 44.9 %، بينما تراجعت مبيعات السوق الثانوية 0.5 %، وارتفع متوسط الإيجارات 22.8 % في العام حتى 30 يونيو، متباطئاً عن معدل نمو بلغ 24.2 في نهاية مايو.

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