«إنفيكتوس» تخطط لاستثمار مليار درهم لتوسيع تجارة الأغذية الزراعية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة إنفيكتوس للاستثمار عن خططها التوسعية في شمال وشرق أفريقيا. وتشمل هذه الخطط مجموعة من عمليات الاستحواذ والشراكات مع عدد من الكيانات المحلية الأساسية على مستوى المنطقة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الإمارات، وهي متخصصة في التجارة العالمية، مع مجموعة متنامية من الأعمال المتعددة في الأسواق الأفريقية. وسيطال التوسع الاستراتيجي، الذي تخطط له الشركة منذ مدة، أسواقاً عدة في القارة، ومن بينها: المغرب والجزائر وكينيا وتنزانيا والموزمبيق وغيرها.

ويتماشى قرار «إنفيكتوس» بتوسيع عملياتها وحضورها في أفريقيا مع استراتيجيتها الشاملة للاستثمار في قطاع تجارة الأغذية الزراعية والحبوب، وخطط لاستثمار مليار درهم في التوسع بالإضافة إلى رغبتها بتنويع عملياتها لتشمل الخدمات اللوجستية ومعالجة الأغذية. وكانت الشركة وقعت في أكتوبر 2022 شراكة استراتيجية مع سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لإطلاق مركز دولي لشحن بضائع الصب الجافة. وخصص الجانبان 126 مليون دولار لهذا الاستثمار. وتتطلع الشركة لتعزيز مكانتها في 2023، عبر الاستثمار بقطاع معالجة الأغذية بأفريقيا لتعزيز عملياتها التجارية.

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