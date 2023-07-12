إنشاء حظيرة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بدبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن توقيع اتفاقية مع شركة «تيم إنفستمنت» لبناء حظيرة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بدبي الجنوب، تكون مخصصة لتلبية احتياجات الطائرات.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وتيمور شاه شهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيم إنفستمنت»، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وسيتم وضع حجر الأساس للحظيرة الجديدة، خلال معرض دبي للطيران 2023، ويتوقع إنجازها في الربع الأول 2025.

وقال طحنون سيف: «تؤكد اتفاقيتنا مع «تيم إنفستمنت» التزامنا المستمر إزاء تعزيز نمو قطاع الطيران بدبي، واستقطاب أكبر شركات الطيران العالمية لتأسيس فروع لها في الإمارة، ضمن المنظومة الديناميكية لدبي الجنوب، بما يضمن توفير مختلف الاحتياجات للشركات العاملة في هذا القطاع، وسنبذل كل جهد مستطاع لدعم توسع «تيم إنفستمنت» في دبي، في إطار مساعينا الحثيثة لمواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الطيران العالمية».

من جهته، قال تيمور شاه شهاب: «تمثل المنشأة الجديدة، التي نعتزم تشييدها في مشروع محمد بن راشد للطيران جانباً من خططنا الاستراتيجية، كونها خطوة مهمة لتوسيع نطاق انتشارنا. وتضم «تيم إنفستمنت» تحت مظلتها العديد من الشركات، بما في ذلك V2 Aviation DMCC، التي تقدم الطائرات ومستلزمات التأجير والرحلات المؤجرة للركاب والشحن، وشركة V2 Aerospace JAFZA المتخصصة في تجارة قطع غيار الطائرات، وLegend Airline SRLEurope التي تقدم خدمات الطيران بأوروبا، وTim Aerospace DWC لخدمات إصلاح وصيانة وتفكيك طائرات الركاب والشحن.

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