مذكرة تفاهم بين دبي للاستثمار و«E20 » للاستثمار الزراعي في أنغولا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي للاستثمار عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة E20 Investment للاستثمار الزراعي، ومقرها أبوظبي، وتهدف إلى استصلاح 3750 هكتاراً من الأراضي الزراعية في أنغولا، والاستفادة من إمكانات القطاع الزراعي في البلاد، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.

وتركز مذكرة التفاهم على استصلاح مساحة شاسعة من الأراضي المؤجرة في أنغولا، من خلال مشروع مشترك، يتضمن زراعة محاصيل الأرز والأفوكادو، مستفيداً من التربة الشديدة الخصوبة، التي تتميز بها الأراضي الزراعية في أنغولا والظروف المناخية الملائمة لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل، كما يهدف المشروع المشترك، الذي يمتد على فترة 18 شهراً، إلى تحويل هذه الأراضي إلى مركز زراعي استراتيجي، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 28000 طن من الأرز و5500 طن من الأفوكادو، خلال ذروة الإنتاج.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «نحن في دبي للاستثمار متحمسون لهذه الشراكة، التي ستجمعنا مع شركة E20 Investment، وتحقيق هذه المشروع الطموح. وتهدف المجموعة، من خلال هذا التعاون وإطلاق مسيرة التنمية الشاملة في هذه المنطقة، إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لأنغولا، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عنصر دعم لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد، وفي الوقت نفسه توفير قيمة اقتصادية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة E20 Investment، سلطان الجابري: «تُشكل مذكرة التفاهمخطوة بارزة نحو تعزيز التنمية الزراعية في أنغولا، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق مستقبل مستدام».

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