«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تستثمر في «مياسا بارتنرز»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استحوذت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، المشروع المشترك بين «مبادلة كابيتال»، و«ألفا ويف جلوبال» على حصة استراتيجية في أسهم شركة مياسا بارتنرز المحدودة «مياسا بارتنرز»، شركة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي أسستها شركة المسكري القابضة، بهدف جذب مؤسسات الاستثمار العالمية، للمشاركة في قصة نمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويتماشى الاستثمار مع استراتيجية «مياسا بارتنرز» الرامية إلى دعم نمو سوق أبوظبي العالمي، ليصبح مركزاً مالياً رئيسياً.

وتأسست «مياسا بارتنرز»، التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً، كمنصة استثمارية لتطوير استراتيجيات مؤسسية فعالة للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال مكسيم فرانزيتي من «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»: «نسعى من خلال هذا الاستثمار إلى المشاركة في نمو منصة متميزة لإدارة الاستثمارات المؤسسية. ونؤمن بأن أبوظبي بشكل عام، وسوق أبوظبي العالمي تحديداً، يشكلان الموطن الأنسب لشركات إدارة الصناديق والأصول، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

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