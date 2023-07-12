مجموعة إينوك تتعاون مع «مايكروسوفت» لتعزيز الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، عن خطط للعمل مع شركة مايكروسوفت؛ وذلك لدمج حلول Azure OpenAI من مايكروسوفت في أعمالها للاستفادة من قدرات «شات جي بي تي للذكاء الاصطناعي»، الأمر الذي سيوفر رؤى تساعد على تعزيز قدرات الأعمال في إينوك، بهدف تزويد عملائها بتجارب وخدمات محسنة ترقى لتوقعاتهم، وتزويد موظفيها بالمعرفة وتمكينهم من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمجموعة إينوك في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في دبي ودولة الإمارات عموماً. لذلك، تبنت المجموعة استراتيجية نمو تركز بشكل أساسي على تطوير الأعمال والارتقاء بالعمليات التشغيلية عبر التحول الرقمي.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نلتزم بتبني حلول تقنية مبتكرة ترتقي بتجارب العملاء والأطراف المعنية من جهة، والعمل على دعم الجهود التنموية للدولة من جهة أخرى.

وباعتبار أن التحول الرقمي والابتكار يمثلان الركيزتين الرئيسيتين لمواكبة احتياجات المستقبل، فإن إينوك حريصة على تحسين كفاءة عملياتها المتمحورة حول هذه المجالات. وعملنا مع مايكروسوفت عبر حلول Azure Open AI سيعزز التزام المجموعة بتوفير حلول رقمية متطورة.

ولتحسين خدمات العملاء، تسعى إينوك إلى استكشاف المزيد من الحلول لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بجميع قطاعاتها.

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