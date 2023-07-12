جمارك دبي تكرم العملاء المتميزين في حفلها الشهري

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تكريم الدائرة للعملاء المتميزين، وفق الفئات المحددة عن شهر يوليو.

ويتم تنظيم حفل تكريم عملاء الدائرة المتميزين شهرياً، وذلك في إطار خطة الدائرة للارتقاء بسعادة المتعاملين مؤكداً أن عملاء جمارك دبي شركاء في مسيرة النجاح والريادة، التي تحققها الدائرة على الصعيدين المحلى والعالمي.

حضر حفل التكريم يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف)، وإدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، وحرص أحمد محبوب مصبح، خلال اللقاء على تبادل أطراف الحديث مع الشركات المكرمة، والاستماع إلى آرائهم عن الخدمات الذكية لجمارك دبي، حيث أشاد ممثلو الشركات المكرمة بالتسهيلات التي تقدمها الدائرة لتعزيز المبادلات التجارية أسهمت بشكل مباشر ورئيسي في زيادة العائد على الأعمال وخفض الكلفة ونمو التجارة.

وتم تكريم شركات آي إن سي ايه للمجوهرات، هيلمين ورلد وايد لوجيستكيس، فور أوول جروب، كوسكو للخطوط الملاحية الإمارات، وأوشين سبيد للشحن.

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