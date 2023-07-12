طيران الإمارات تطلق خدمة تأجير الطائرات الصغيرة

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت طيران الإمارات خدمة إقليمية لتأجير الطائرات عند الطلب، توفر المرونة والراحة والخصوصية للعملاء الذين يرغبون في القيام برحلات قصيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتم تشغيل هذه الرحلات انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي في دبي باستخدام طائرة حديثة من طراز «فينوم 100» ذات المحركين، ما يتيح للعملاء السفر إلى مجموعة واسعة من الوجهات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك وجهات ضمن وخارج شبكة رحلات طيران الإمارات)، لتوفر بذلك وصولاً سريعاً إلى وجهات عديدة في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وداخل الإمارات.

وتتسع الطائرة لما يصل إلى 4 ركاب، ويمكن لكل راكب اصطحاب حقيبة واحدة متوسطة الحجم يصل وزنها إلى 15 كيلوغراماً، إضافة إلى حقيبة يد صغيرة.

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