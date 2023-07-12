الإمارات تشارك باجتماعات منظمة الجمارك لدعم تيسير التجارة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وفد «جمارك الإمارات» بالاجتماعات السنوية لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت مؤخراً في بروكسل. ووقعت الدولة ممثلة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع منظمة الجمارك العالمية اتفاقية مقر المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في دولة الإمارات.

ضم وفد جمارك الإمارات إلى بروكسل أحمد الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رئيس الوفد، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومحمد السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية الجمركية بالإدارة العامة للجمارك في الهيئة.

تضمنت مشاركة الوفد حضور جلسات مجلس منظمة الجمارك العالمية (WCO)، باعتبارها اللجنة الدولية العليا لاتخاذ القرارات واعتماد التوصيات والتي شهدت مشاركة 185 دولة تمثل إجمالي أنشطتها أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية.

وقال أحمد الفلاسي إن اجتماعات مجلس المنظمة تناولت عدداً من المواضيع المهمة على صعيد دفع مسيرة العمل الجمركي العالمي ومنها الجمارك الخضراء، والتجارة الإلكترونية، والإنفاذ، وتيسير التجارة.. واستعرضت المشاريع والإنجازات التي حققتها منظمة الجمارك العالمية على مدار العام والمعايير الدولية والوثائق التوجيهية والممارسات التي طورتها مختلف هيئات العمل التابعة لمنظمة الجمارك العالمية بهدف تعزيز إدارة التجارة عبر الحدود.

وقال أحمد الفلاسي إن استضافة دولة الإمارات للمكتب الإقليمي لبناء المقدرة التابع لمنظمة الجمارك العالمية يعزز المكانة الريادية للإمارات في منظومة العمل الجمركي العالمي، من خلال استضافة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لشمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط منذ 2006، والذي يدعم المنظمة وجمارك الإقليم لتلبية متطلبات التطوير الجمركي من خلال الاستفادة من المعايير والخبرات الناتجة من منظمة الجمارك العالمية.

ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية جاء بناء على قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية مقر المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 بشأن الموافقة على إنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى الوفد عدداً من وفود الدول الأخرى ومديري عموم الجمارك المشاركين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين جمارك دولة الإمارات والدول الأخرى.

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