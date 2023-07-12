«بريسايت» توقع مذكرة تفاهم مع إدارة مدينة «أستانا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت إدارة مدينة أستانا في كازاخستان مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «بريسايت»، لتحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومقرها مدينة أبوظبي، بهدف تعزيز وتيرة تطوير مدينة «أستانا»، لتصبح مركزاً للابتكار والازدهار الاقتصادي.

وقع المذكرة من الجانب الكازاخي نائب عمدة أستانا، إيرلان بيكمورزاييف، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، وذلك على هامش منتدى رؤساء البلديات، الذي أقيم كونه جزء اًمن احتفالات أستانا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين.

وبموجب تلك المذكرة ستتعاون إدارة مدينة أستانا مع شركة «بريسايت» عن كثب، وستتمكن من الاستفادة من التقنيات الرقمية المتطورة، لتعزيز الحوار في مجال رقمنة بيئة المدينة، والتركيز على المجالات الرئيسية مثل إدارة حركة المرور الذكية، وإدارة مرافق المدينة والطاقة الذكية.

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