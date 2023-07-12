«الإمارات دبي الوطني» يرتقي بخدمة «واتساب»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني نسخة محسنة، ومحدثة من خدمة الدردشة المصرفية، عبر تطبيق «واتساب»، بما يوفر للعملاء تجربة مصرفية رقمية غير مسبوقة، تتسم بالراحة والأمان والموثوقية.

وتتيح الخدمة المصرفية عبر تطبيق «واتساب» من بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء الاستفادة بسلاسة من 15 خدمة مصرفية يومية أينما كانوا.

وتتضمن هذه الخدمات التحقق من أرصدة الحسابات، وتلقي قائمة بالمعاملات الخمس الأخيرة، التي أجريت على الحساب، وبطاقة الائتمان، وإنشاء كشف حساب مصغر لبطاقة الائتمان، وحظر أو إلغاء حظر البطاقات مؤقتاً، وتقديم طلبات الحصول على دفاتر شيكات جديدة، ويمكن لغير العملاء أيضاً الاشتراك في الخدمات المصرفية عبر «واتساب»، والاستمتاع بالمزايا المقدمة، والتي تتضمن التقدم بطلب للحصول على منتجات وخدمات جديدة، والبحث عن مواقع الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وعرض أحدث أسعار الفوركس.

وتوفر المنصة الجديدة إمكانية التوقيع والمشاركة لملفات «PDF» والصور، بالإضافة إلى الوصول إلى المندوب المباشر للخدمات غير المشمولة أو للاستفسارات المتعلقة بمنتجات وخدمات البنك. ومن خلال هذه الخدمة أدخل البنك أيضاً انتقالاً سلساً ومريحاً للعميل من الخدمات المصرفية، عبر الهاتف إلى تطبيق «واتساب»، من خلال تجربة مصرفية شاملة، ومتكاملة هي الأولى من نوعها.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من كون بنك الإمارات دبي الوطني بنكاً رائداً في مجال الابتكار فإنه يبحث دائماً عن أفضل الطرق، لتعزيز وتوسيع قنواته المصرفية الرقمية.

وباعتباره تطبيق المراسلة الاجتماعية الأشهر في دولة الإمارات كان تطبيق «واتساب» بمثابة المنصة ذات الأولوية بالنسبة لنا، لتزويد العملاء بقناة مصرفية سهلة الاستخدام، وآمنة للحصول على تجربة مصرفية تفاعلية سهلة ومريحة أينما كانوا».

وقال بدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد كانت حوارات ومحادثات الخدمات المصرفية محوراً مهماً في رحلتنا للتحول الرقمي، تماشياً مع التزامنا بتبسيط الخدمات المصرفية اليومية، وخلق تجارب مجزية للعملاء».

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