سوق دبي يواصل الارتفاع بقيادة «العقار» و«البنوك»

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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اكتست مؤشرات أسواق المال باللون الأخضر في جلسات أمس، مع تحقيق سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليصل إلى 3985 نقطة. ومعاودة سوق أبوظبي نشاطه بنمو طفيف 0.047% ليصل إلى 9589 نقطة بختام التداولات.

وحققت الأسواق نشاطاً تدريجياً مدفوعة بحركة أنشطة أساسية ضمت كلاً من القطاع العقاري وقطاعات السياحة متمثلة في الفنادق والطيران والقطاع المالي.

ولامست سيولة السوقين ملياري درهم.. وتركزت الحصة الأكبر منها وبقيمة 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب ارتفاع واضح في السيولة التي حققتها تداولات سوق دبي التي ناهزت 900 مليون درهم، بينما شهدت التداولات إبرام حوالي 27.7 ألف صفقة في كل من السوقين.

الأكثر ارتفاعاً

وكان القطاع العقاري الدافع الرئيسي لمواصلة مؤشر سوق دبي في ارتفاعه، حيث تصدر سهم «الاتحاد العقارية» التداولات بنمو بلغ 15% إلى مستوى 0.437 درهم.

وكشفت شركة «الاتحاد العقارية» في إفصاح لسوق دبي المالي، عن توقيع اتفاقية التسوية مع كل من خليفة الحمادي وأفراد عائلته، حيث سيتم تنفيذ الاتفاقية بمجرد تعيين أمين الحفظ ووكيل الضمان.

كما ارتفع سهم «ديار للتطوير» 7.14% إلى مستوى 0.750 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ يناير 2018، كما ارتفع سهم «أملاك للتمويل» 6.21% ثم سهم «بي اتش ام» بنمو بلغ 5.88% بينما نما سهم «طيران العربية» بنسبة 3.11%.

كما ارتفع سهم بنك «دبي الإسلامي» 0.90% إلى مستوى 5.58 دراهم، وبنك «دبي التجاري» 0.65% إلى مستوى 4.62 دراهم. وارتفع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.60% إلى مستوى 16.30 درهماً.

على صعيد آخر واصلت بعض الأسهم النشطة في سوق أبوظبي المالي ارتفاعاتها التي حققتها منذ نهاية تداولات الأسبوع الماضي متمثلة في أسهم قطاع الفنادق والطيران بما حقق تماسك السوق خلال جلست الثلاثاء حيث حافظ سهم «أبوظبي للفنادق» على تصدره بنسبة 10.4% ثم سهم «رابكو» بنسبة 4.52% تلاهما سهم «طيران أبوظبي» بنسبة 3.92% وعاود سهم «الفا ظبي» نشاطه بنمو سعري بلغ 3.16% كما بلغ نمو سهم «أبوظبي لصناعة السفن» حوالي 2.5%.

وارتفع سهم «أدنوك للغاز» بـ1.9% عند سعر 3.31 دراهم، وكان سهم إشراق الأكثر تداولاً وارتفع بـ2.1% عند سعر 0.582 درهم وبتداولات قاربت 40 مليون سهم.

الأكثر تراجعاً

أما بالنسبة الأكثر تراجعاً، ففي سوق دبي المالي، واصل سهم «الفردوس» التراجع، منخفضاً بنسبة 9.94 % ثم سهم «بنك المشرق» بنسبة 7.05%، فيما تراجع سعر سهم شركة «امباور» بنسبة 3.5% ثم «الإمارات للمرطبات» بنسبة 2.91% ثم سهم «مصرف عجمان» بنسبة 2.60%.

بينما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تراجع سهم «الوطنية للسياحة» بنسبة 6.16% ثم «ريسبونس القابضة» بنسبة 6% ثم سهم «حياة للتأمين» بحوالي 3.6% وانخفض كل من سهم «غذاء» 2.6% وسهم «امستيل» 2.56%.

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