سوق دبي المالي يستهدف اكتتابات الشركات الناشئة الهندية

المصدر: دبي ـ البيان

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أصبح سوق دبي المالي أحد أكثر الأسواق جاذبية حول العالم؛ للطرح الأولي والإدراج في عام 2022.

ونجحت خمسة من جهات القطاع الخاص ذات الارتباط بحكومة دبي في جمع أكثر من 8.42 مليارات دولار، خلال العام الماضي، وشهدت الاكتتابات العامة الخاصة بهم جذب 182 مليار دولار من المبالغ المكتتب بها.

والآن، وإلى جانب الأنشطة المخطط لها هذا العام، فإن سوق دبي المالي لديه خطط كبيرة لدعم الشركات في المنطقة، وتنميتها مع إطلاق برنامج تسريع الاكتتاب - وهي خطوة تعكس أيضاً فرصة فريدة للشركات الهندية الناشئة للاستفادة من قوة أسواق الإمارات، بحسب «إيكونوميك تايمز». وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك: «نرحب برواد الأعمال الهنود لاستكشاف الإمكانات الهائلة التي توفرها دبي، واعتبار سوق دبي المالية منصة انطلاق لنجاحهم في المستقبل».

وأوضح على أن الإدراج في سوق دبي المالي يفتح لرواد الأعمال الهنود آفاقاً أكبر للوصول إلى المستثمرين الدوليين، وبوابة لتوسيع نطاق وصولهم إلى ما وراء الحدود. مضيفاً أنه «تم الاعتراف بالهند كقوة للشركات الناشئة المبتكرة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهدنا نمواً ملحوظاً للشركات الهندية التي وسعت عملياتها إلى الإمارات. وبفضل موقعها الجغرافي، وبيئة الأعمال الديناميكية، والوصول إلى الأسواق المتنوعة، تقدم دبي فرصاً لا مثيل لها للشركات الهندية الناشئة التي تبحث عن النمو والعالمية».

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