«آفاق الإسلامية للتمويل» تسرع التحول الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل» اختيار «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شريكاً لها لتسريع تحولها الرقمي. وستقوم «نتورك» بتوفير مجموعة من الحلول المتكاملة لمعالجة البطاقات لتسهيل عملية التحول الرقمي لـ«آفاق»، بما يجعل التمويل سريعاً وملائماً لعملائها.

وستستفيد «نتورك» من نظام «آفاق» الرقمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتعزيز حلول معالجة البطاقات وفتح المجال أمام فرص جديدة لزيادة الإيرادات من خلال توفير خدمات ذات قيمة مضافة، منها على سبيل المثال خطط الدفع السهلة، وتطبيقات الخدمة الذاتية والتحكم لحامل البطاقة، وخدمات الولاء. وستوفر «نتورك» أيضاً بطاقات افتراضية، وحلول الترميز، وحلول منع الاحتيال، وغيرها من الحلول الأخرى.

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