الإمارات توقع اتفاقية خدمات النقل الجوي مع النمسا

المصدر: (فيينا ـ وام)

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وقعت الإمارات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية النمسا بصورتها النهائية، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة فيينا. وقع الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز علاقات النقل الجوي بين البلدين عن الإمارات حمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، وعن الجانب النمساوي بيتر لاونسكي تيفنثال، الأمين العام لوزارة الخارجية.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إنّ «توقيع هذه الاتفاقية سيعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ويخلق فرصاً جديدة للتجارة ويدعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وسيسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية».

وقال حمد الكعبي إن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري خاصة في ضوء الزيادة المتوقعة في تسيير الرحلات الجوية المتبادلة وتعزيز شبكة خدمات النقل الجوي.

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