اتفاقية بين «اقتصادية أبوظبي» و«إن دبليو تي إن» لتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة

المصدر: أبوظبي – وام

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أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وشركة «إن دبليو تي إن» (Nasdaq: NWTN) المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل الصديقة للبيئة، اتفاقية تستهدف تدريب وتوفير فرص العمل للمواهب الإماراتية، وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر.

ووفقاً للاتفاقية، تستهدف «إن دبليو تي إن» بناء خط إنتاج متكامل وتوسعة مصنعها في أبوظبي تماشياً مع أعلى معايير الصناعة والاستدامة على أن تعمل الشركة مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي على توفير التدريب اللازم، وفرص التطوير المهني للمواهب الإماراتية لضمان اندماجها في شركات «إن دبليو تي إن».

وسيقوم الطرفان بتسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار للمساهمة إيجاباً في تكنولوجيا السيارات، وتعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر واستكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل التي تعد ضمن القطاعات التي تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية تطويرها.

حضر راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، توقيع مذكرة التفاهم من قبل المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ومحمد رشيد الحافي عن شركة «إن دبليو تي إن». وقال عرفات اليافعي: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لتعزيز تنافسية أبوظبي وتزويد المواهب بالقدرات والمواهب اللازمة، وتطوير صناعة السيارات والنقل، وذلك وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الصناعية».

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