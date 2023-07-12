«وصل» تستعرض محفظتها العقارية في أسبوع مبيعات خاص

المصدر: (دبي - البيان)

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تنظم شركة «وصل» أسبوع مبيعات خاص، حيث تستعرض قائمة من مشاريع التملك الحر، أبرزها «1 ريزيدنسز» و«بارك فيوز ريزيدنسيز» و«بارك غيت ريزيدنسيز» في مشروع «وصل 1» و«ذا نوك» في مشروع «وصل غيت» و«برج الأندلس» في مشروع «عقارات جميرا للغولف».

وانطلقت فعاليات الأسبوع أول من أمس، وتتواصل من 10 صباحاً إلى 5 مساءً، بمركز وصل لتجربة العملاء، وتستعرض خلاله الشركة أيضاً ما توفره من خطط سداد خاصة ومرنة.

وتم ملاحظة تحول بسلوكيات شراء المستهلك وسط إقبال متزايد على الاستثمارات طويلة الأجل، ويظهر المستأجرون اهتماماً متنامياً بملكية العقار. وتركز «وصل» على تلبية هذه الاحتياجات عبر تعزيز تقنيات الرقمنة والتركيز بشكل أكبر على العملاء. وتقدم للباحثين عن استثمارات طويلة الأجل، قطع أراض سكنية ومتعددة الاستخدامات للتملك الحر بمشروع ند الحمر مع خطط سداد لمدة 4 سنوات، وقطع متعددة الاستخدامات بمشروع «وصل غيت» مع خطط سداد لمدة عامين.

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