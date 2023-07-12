«كابيتال إنتليجينس» تثبت تصنيفها للإمارات وتمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجينس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي لكل من العملات الأجنبية على المدى الطويل والعملات المحلية على المدى الطويل لدى الإمارات عند «AA-»، وهو من التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، وذلك وفقاً لما أعلنته المؤسسة في تقرير خاص.

وأفادت «كابيتال انتليجينس» في تقريرها أنها ثبتت أيضاً تصنيفها السيادي لكل من العملات الأجنبية على المدى القصير والعملات المحلية على المدى القصير لدى الإمارات عند «A1+». كما أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة لكل التصنيفات السيادية الأربعة للإمارات.

أرصدة قوية

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن تثبيت تصنيفها السيادي للإمارات يعكس قوة الأرصدة المالية والخارجية الموحدة للدولة.

وأفادت المؤسسة أنها تتوقع بقاء هذه الأرصدة قوية طول الفترة التي يغطيها التصنيف. وأعربت عن توقعاتها ببقاء الأرصدة الخارجية للإمارات قوية. وتطرقت المؤسسة في تقريرها إلى الحساب الجاري للإمارات، فتوقعت أن يظل في حالة فائض مرتفع، بحيث تبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة 7.1% في 2023، بالمقارنة مع 11.7% في 2022.

وأضافت «كابيتال انتليجينس» إن هذا الارتفاع المتوقع يعزى بالأساس إلى التوقعات ببقاء أسعار الهيدروكربونات مرتفعة خلال الفترة المتبقية من 2023، وإن كان على نحو أقل من أسعارها السائدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوقعات أيضاً باستمرارية الانتعاش في عائدات السياحة والصادرات الهيدروكربونية في 2023.

وتطرقت المؤسسة في تقريرها أيضاً إلى الاحتياطي الرسمي لدى الإمارات حتى شهر أبريل 2023، والذي ارتفعت قيمته إلى 160.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 138.5 مليار دولار في ديسمبر 2022.

أداء اقتصادي متصاعد

وتوقعت المؤسسة أن تبلغ قيمة الاحتياطي الرسمي في ديسمبر 2023 نحو 143 مليار دولار. واختتمت المؤسسة تقريرها بالحديث عن الأداء الاقتصادي للإمارات، فأعربت عن توقعها بأن يظل هذا الأداء إيجابياً ومحتفظاً باتجاهه التصاعدي على المديين القصير والمتوسط، مدعوماً بتعافي القطاعين النفطي وغير النفطي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز