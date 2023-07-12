مركز الرحمانية بالشارقة يستعد لافتتاح مركز صحي ومتاجر جديدة

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف مركز الرحمانية بالشارقة، التابع لمجموعة الشارقة للتجزئة، عن قرب افتتاح مجموعة من المحلات الجديدة ذات العلامات التجارية المعروفة في قطاع التجزئة. وأوضح عبدالله الحريمل، المدير العام لمجموعة الشارقة للتجزئة، أن المتاجر الجديدة ستنضم إلى سلسلة وجهات التسوق في المركز الذي يقع في قلب منطقة كشيشة بالإمارة.

وذكر أن هذه المتاجر المستهدف افتتاحها في غصون الشهور المقبلة تشمل مركز برايم الطبي، وصيدلية برايم، ومركز إيزي كورنر للأعمال، وقرقاش للصيانة السريعة للسيارات، والإمارات يونيفورم، ليصل إجمالي عدد المتاجر التي تقدم خدماتها للجمهور في المركز إلى أكثر من 68 محلاً ومتجراً.

وسيقدم مركز برايم الطبي حزمة من خدمات الرعاية الصحية والعيادات والتخصصات، بدءاً من عيادة الطب العام، مروراً بالطب الباطني، وطب الأسنان، والأشعة، وغيرها، حيث هناك مختلف أشكال الرعاية الصحية والعلاجية متوافرة تحت سقف واحد في مركز الرحمانية. وتم افتتاح مركز الرحمانية في مارس 2021، بتكلفة بناء بلغت 400 مليون درهم.

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