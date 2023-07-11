إيه.دي.كيو" تشتري حصصاً في 3 شركات مصرية بقيمة 800 مليون دولار

المصدر: البيان

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اشترت شركة أبوظبي التنموية القابضة (إيه دي كيو) حصصاً في ثلاث شركات مصرية بقيمة 800 مليون دولار، وفق ما أعلنت وزير التخطيط المصرية هالة سعيد.

وقالت في مؤتمر صحافي إنه تم طرح حصص أقلية في ثلاث شركات، والطرح قسمته 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبوظبي القابضة.

في الأثناء، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20%، وتحويلات المصريين في الخارج تزيد 10 % سنوية.

وأضاف في مؤتمر صحافي، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، ووقعت عقوداً مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار، منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري.

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