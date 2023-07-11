أسواق المال المحلية ترتفع وسط تداولات لامست ملياري درهم

المصدر: وام

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أنهت أسواق المال المحلية جلسة اليوم على ارتفاع بعد تداولات تجاوزت قيمتها في كلا السوقين 1.97 مليار درهم، بواقع 1.081 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي ونحو 893 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.047%، إلى مستوى 9589 نقطة.

وتصدر سهم "أي أتش سي" التداولات بقيمة 213.2 مليون درهم ليغلق على ارتفاع نسبته 0.03%، تبعه من حيث قيمة التداولات أدنوك للغاز بقيمة تداولات وصلت إلى 127.35 مليون درهم ليرتفع السهم بنهاية الجلسة 1.85%.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.21% إلى 3985.41 نقطة، وذلك بعد تداولات وصلت قيمتها إلى 893 مليون درهم، وشهدت الجلسة تداول ما يزيد على 900.3 مليون سهم من خلال 13994 صفقة.

واختتمت الجلسة التي شهدت تداول أسهم 41 شركة مدرجة، بارتفاع أسهم 18 شركة وتراجع أسهم 15 شركة بقاء أسهم 8 شركات عند مستوياتها السابقة.

وتصدر الاتحاد العقارية الأسهم من حيث قيمة التداولات بأكثر من 192.12 مليون درهم وكذلك من حيث الارتفاع، إذ صعد 15% إلى 0.437 درهم، تبعه من حيث قيمة التداول والربحية أيضاً ديار بتداولات بلغت قيمتها 119.746 مليون درهم وصعد السهم 7.14% .

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