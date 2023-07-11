رويترز: دبي من أسرع مدن العالم نمواً

المصدر: دبي - رويترز

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قالت شركة الأبحاث العقارية سي.بي.آر.إي إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في السنة المنتهية في 30 يونيو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد، إذ قفزت 16.9%، كما قفز متوسط ​​الإيجارات 22.8%.

وبلغ متوسط ​​سعر المتر المربع من الشقق 13928 درهماً، وبلغ متوسط ​​سعر المتر المربع من الفيلات 16414 درهماً.

وصارت دبي، التي توجد بها أعلى ناطحة سحاب في العالم وجزر اصطناعية على شكل نخيل، واحدة من أسرع المدن نموا إذ بلغ عدد السكان 3.6 ملايين نسمة في الخامس من يوليو، وفقاً لمركز الإحصاء بالإمارة.

وازدهر سوق العقارات في دبي في أعقاب انتعاش اقتصادي سريع بعد وباء كورونا وتيسير قواعد الإقامة.

ووفقاً لشركة سي.بي.آر.إي، تم بيع 9876 وحدة سكنية في يونيو، بزيادة 18.8 % عن العام السابق، مع ارتفاع المبيعات على الخريطة قبل التنفيذ 44.9%.

وارتفع متوسط ​​الإيجارات 22.8% في العام حتى 30 يونيو.

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