"الموارد البشرية والتوطين" توسع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين لتشمل 14 نشاطاً اقتصادياً

المصدر: البيان

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يستهدف قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، وسيتم إبلاغ المنشآت المستهدفة في الأنشطة الاقتصادية المحددة من خلال القنوات الرقمية الخاصة بالوزارة.

وتالياً النشاطات المستهدفة:

تشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها القرار

المعلومات والاتصالات

الأنشطة المالية والتأمينية

الأنشطة العقارية

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية

الخدمات الإدارية وخدمات الدعم

التعليم

الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي

الفنون والترفيه

التعدين واستغلال المحاجر

الصناعات التحويلية

التشييد

تجارة الجملة والتجزئة

النقل والتخزين

أنشطة خدمات الإقامة والضيافة

ستحدد الوزارة المنشآت المستهدفة وفقاً لمعطيات كنوعية الوظائف وبيئة العمل والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وأولويات التوطين.

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