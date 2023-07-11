"الموارد البشرية والتوطين" تعلن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً.

ويسهم القرار الجديد يساهم في رفع وتيرة التوطين ويوفر فرص عمل متعددة خلال الفترة القادمة.

ويستوجب القرار تعيين مواطن واحد على الأقل في المنشآت المستهدفة خلال 2024 وآخر خلال 2025.

14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً تعمل ضمنها المنشآت المستهدفة.

سيتم إبلاغ المنشآت المستهدفة عبر القنوات الرقمية الخاصة بالوزارة.

مساهمات مالية سنوية ستفرض بحق المنشآت غير الملتزمة.

96 ألف درهم قيمة المساهمات المالية المفروضة عن المواطن الذي لم يتم تعيينه عن العام 2024.

108 آلاف درهم قيمة المساهمات المالية المفروضة عن العام 2025.

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