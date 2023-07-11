مجموعة الإمارات تقدم 4 فرص لتأهيل وتوظيف المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت طيران الإمارات مجموعة جديدة من البرامج المصممة خصيصاً لتطوير الكفاءات الوطنية التي تتطلع إلى بدء أو تعزيز حياتها المهنية في مجموعة شركات طيران الإمارات ودناتا، في خطوة تؤكد حرص المجموعة على مواصلة الارتقاء باستراتيجيتها لتعزيز وتنمية الكفاءات الوطنية «رحلتي».

ويمكن الآن للإماراتيين الطموحين من خلفيات أكاديمية مختلفة، وفي مراحل مختلفة من حياتهم المهنية الانضمام إلى برنامج تسريع تطوير وتأهيل المواهب الإماراتية، والاستفادة من 4 فرص فريدة توفر تطوراً مهنياً استثنائياً من شأنه أن يساعد في تحقيق تطلعاتهم المهنية.

برنامج الإقلاع التدريبي: يتيح للطلاب الذين يتم اختيارهم التمتع ببرامج تدريب رفيعة المستوى في نخبة من الجامعات العالمية لمدة تصل إلى 12 شهراً، ما يوفر لهم فرصاً فريدة لاكتساب مهارات وقدرات وخبرات مهنية نوعية مدعومة بالتدريب والتوجيه، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم لبناء علاقات تساهم في تطوير حياتهم المهنية في المستقبل، بما في ذلك شبكة الخريجين ما بعد التدريب.

ومن خلال هذا البرنامج، سيعمل المتدربون عن كثب مع مهنيين آخرين من مختلف أقسام مجموعة الإمارات، وأداء مهام مختلفة تصقل مهاراتهم، إلى جانب الحصول على تقييم أداء دوري وجلسات للحصول على ملاحظات إرشادية للارتقاء بأدائهم.

برنامج المنح الدراسية العالمية للبكالوريوس (للالتحاق في سبتمبر 2024): يوفر هذا البرنامج منحة أكاديمية كاملة لخريجي المدارس الثانوية الأفضل أداءً للحصول على شهادة البكالوريوس في مواضيع محددة من جامعات كبرى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وعند تخرجهم يحصل الخريجون على وظائف مضمونة ضمن مجموعة شركات طيران الإمارات ودناتا على مستوى العالم. ويتلقى الطلاب الدعم الكامل من مجموعة الإمارات طوال مدة البرنامج بما في ذلك الإقامة والتأمين الطبي إلى جانب التوجيه المستمر لتشجيعهم وتغذية شغفهم. يبدأ الالتحاق بالبرنامج في سبتمبر 2024، ويبدأ التسجيل في البرنامج في وقت لاحق من العام.

برنامج فلاي هاي للخريجين: برنامج مدته 36 شهراً يقدم لأفضل خريجي الجامعات المحلية والعالمية دورات تدريبية أثناء العمل إلى جانب دورات نظرية في مجال الطيران، فضلاً عن فرص فريدة للمشاركة في مشاريع عبر وحدات أعمال مجموعة الإمارات، بما في ذلك عمليات شركات الطيران، العمليات التجارية والمحطات الخارجية وأقسام دناتا، إلى جانب فرصة القيام بمهمة خارجية. ويتم تعيين الخريجين الذين يكملون البرنامج بمناصب قيادية، وتوفير مزيد من فرص التطوير والخبرات ليصبحوا صانعي قرار موثوق بهم في الصناعة.

برنامج المنح الدراسية العالمية للماجستير: في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الكفاءات الوطنية، أطلقت المجموعة هذا البرنامج المميز الذي يوفر للمواطنين العاملين في مجموعة شركات طيران الإمارات ودناتا منحة دراسية للحصول على شهادة الماجستير بدوام كامل في أفضل الجامعات. ويدعم البرنامج استراتيجية التوطين طويلة الأمد للمجموعة (رحلتي) التي تضمن نمواً ثابتاً للكفاءات الوطنية في المجموعة، وتمكينهم من الوصول إلى فرص تأهيل وتطوير مهني تساهم في تقدمهم الوظيفي.

ويعد برنامج تسريع المواهب الإماراتية أحدث إضافة إلى برامج الإمارات لتطوير المواطنين الإماراتيين في إطار استراتيجية التوطين لمجموعة الإمارات (رحلتي). وهو يهدف إلى جذب الكفاءات والمواهب الوطنية وتطويرها والاحتفاظ بها وجعل مجموعة الإمارات صاحب العمل المفضل.

ويواصل فريق التوطين التابع للمجموعة بذل جهود دؤوبة لتأهيل والحفاظ على الكفاءات الوطنية من خلال برامج متنوعة، تشمل برامج القيادة والتدريب وتطوير المهارات وفرص التنقلات الداخلية لاكتساب مهارات وقدرات متنوعة إلى جانب المنح الدراسية وبرامج التدريب الداخلي.

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