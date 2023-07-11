199 مليون درهم أرباح «تعليم القابضة» في 9 أشهر بارتفاع 35%

المصدر: دبي - البيان

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سجلت تعليم القابضة عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 31 مايو 2023، حيث سجلت نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 30.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 709.2 مليون درهم، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25.6% على أساس سنوي لتصل إلى 267.1 مليون درهم.

وارتفع صافي الربح بنسبة 34.9% على أساس سنوي ليصل إلى 199.8 مليون درهم، مدفوعاً بزيادة عمليات التسجيل (أكثر من 36.2% على أساس سنوي) وارتفاع صافي دخل التمويل من عائدات الاكتتاب غير الموزعة ؛

واستمرار التقدم القوي في تنفيذ استراتيجية الخمس سنوات، بما في ذلك الإعلان عن افتتاح مدرسة دبي البريطانية في جميرا في سبتمبر 2024، بسعة تصل إلى 1.900طالب.

وأعلنت الشركة عن زيادة متوقعة في متوسط الرسوم الدراسية بنسبة 2.8 % في المدارس المتميزة للعام المالي 2023/ 2024 لتعزيز تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة.

وتم تعيين صانع السوق ومزود سيولة، مما يؤكد التزام «تعليم» تجاه المساهمين الحاليين، من خلال تحسين قابلية تداول وسيولة أسهمها؛

وسيتم تطبيق ضريبة الشركات على «تعليم» ابتداء من 1 سبتمبر 2023.

وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة «تعليم»: «يعكس أداؤنا المتميز خلال فترة التسعة أشهر التزامنا بتوفير أعلى مستويات جودة التعليم بأسعار مناسبة، مع التركيز على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للسنوات الخمس المقبلة، ويُعزى نجاحنا الكبير إلى استثماراتنا الضخمة في الكفاءات المتميزة والخدمات التعليمية والبنية التحتية للمدارس، ونتوقع أن تواصل الشركة الحفاظ على مسار النمو القوي مع افتتاح نحو أربع مدارس متميزة جديدة، خلال السنوات المقبلة وتعزيز نطاق مبادرات شراكتنا مع القطاعين الحكومي والخاص».

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة «تعليم»: «يسرني الإعلان عن النتائج المالية القوية لشركة تعليم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2023، مع نمو الإيرادات بنسبة 30.3 %على أساس سنوي وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25.6 % على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق».

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