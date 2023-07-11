"محمد بن راشد للطيران" يوقع اتفاقية مع "تيم إنفستمنت" لإنشاء حظيرة لصيانة الطائرات بدبي الجنوب

المصدر: البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، عن توقيع اتفاقية مع شركة "تيم إنفستمنت" لبناء حظيرة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بدبي الجنوب، تكون مخصصة لتلبية احتياجات الطائرات.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لدبي الجنوب بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب و طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وتيمور شاه شهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيم إنفستمنت"، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وسيتم وضع حجر الأساس للحظيرة الجديدة خلال معرض دبي للطيران 2023، ويتوقع إنجازها في الربع الأول 2025.

وقال طحنون سيف: "تؤكد اتفاقيتنا مع "تيم إنفستمنت" التزامنا المستمر إزاء تعزيز نمو قطاع الطيران بدبي، واستقطاب أكبر شركات الطيران العالمية لتأسيس فروع لها في الإمارة ضمن المنظومة الديناميكية لدبي الجنوب، بما يضمن توفير مختلف الاحتياجات للشركات العاملة في هذا القطاع. وسنبذل كل جهد مستطاع لدعم توسع "تيم إنفستمنت" في دبي، في إطار مساعينا الحثيثة لمواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الطيران العالمية".

من جهته، قال تيمور شاه شهاب: "تمثل المنشأة الجديدة التي نعتزم تشييدها في مشروع محمد بن راشد للطيران جانباً من خططنا الاستراتيجية، كخطوة مهمة لتوسيع نطاق انتشارنا لتوفير خدماتنا لعملائنا على نطاق أوسع في قطاع الطيران. إن هذه الخطوة تضعنا ضمن الشركات الرائدة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بدبي، ما يعزز حرصنا على تحقيق المزيد من الابتكار والتميز على مستوى القطاع. وفي الوقت ذاته، نتطلع للعمل بشكل وثيق مع مشروع محمد بن راشد للطيران لإنشاء حظيرتنا الجديدة".

وبفضل محفظتها الواسعة والديناميكية، تعد "تيم إنفستمنت" شركة مهمة في قطاعها، خاصة وأنها تضم تحت مظلتها العديد من الشركات المتميزة، بما في ذلك V2 Aviation DMCC التي تقدم الطائرات ومستلزمات التأجير والرحلات المؤجرة للركاب والشحن، وشركة V2 Aerospace JAFZA المتخصصة في تجارة قطع غيار الطائرات، و Legend Airline SRL Europe التي تقدم خدمات الطيران الرائدة في أوروبا، و Tim Aerospace DWC المتخصصة في خدمات إصلاح وصيانة وتفكيك طائرات الركاب والشحن.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها. ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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