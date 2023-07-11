154 ملياراً قيمة المشاريع العقارية الجديدة بدبي في النصف الأول

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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قفز إجمالي قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تم الإعلان عنها في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 154.4 مليار درهم، بالتزامن مع تصاعد الطلب إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد مسؤولو كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة، في تصريحات لـ «البيان»، أن تضافر عدة عوامل تشمل تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والتجارة والسياحة، وتصاعد تدفق أثرياء العالم للإقامة في الإمارة، وازدهار اقتصادها، مع استقطابها لأعداد متنامية من الشركات والكفاءات والاستثمارات، ساهمت في إعطاء دفعة قوية للقطاع العقاري.

وأشار المسؤولون إلى أن تعدد جنسيات المستثمرين الدوليين في عقارات دبي، يعطي زخماً كبيراً للقطاع العقاري، كما أن النمو الكبير بالمبيعات على الخريطة، يؤكد ثقة المستثمرين باستدامة زخم النمو في القطاع، خاصة أن الغالبية العظمى من مشتري العقارات (الجاهزة وعلى الخريطة)، هم من المستخدمين النهائيين.

وأشار المسؤولون في تصريحاتهم لـ «البيان»، إلى أن المشاريع الجديدة التي طرحتها شركات التطوير العقاري في النصف الأول من العام، تمتاز بتنوع طبيعتها وأسعارها، ما يتيح جذب مختلف شرائح المشترين، ويعطي زخماً أكبر لنمو القطاع. وعبّر المطورون عن ثقتهم بمستقبل دبي وقوة واستمرارية مرحلة الازدهار التي يعيشها القطاع العقاري، والذي بات هدفاً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تمتعه بمستويات رفيعة من النضج والاستقرار.

وشهد النصف الأول من العام الجاري، الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة، فاقت قيمتها حاجز الـ 154.4 مليار درهم، وذلك وفقاً لرصد أجرته «البيان» لحزمة المشاريع التي كشفت عنها شركات التطوير العقاري، تصدرها مشروع ذا أواسيس من إعمار، البالغ قيمته التطويرية 73.4 مليار درهم، ويضم 7000 فيلا.

فيما كشفت «عزيزي» عن مشروع ضخم في دبي الجنوب، بقيمة 20 مليار درهم، وأطلقت «شوبا» مشروع «شوبا هارتلاند 2»، بقيمة 17 مليار درهم، ويضم 13 برجاً سكنياً، وما يقارب 111 فيلا. وتم بالنصف الأول أيضاً، إطلاق عدد من مشاريع الأبراج الأيقونية، حيث طرحت بن غاطي العقارية عدة مشاريع بقيمة 15 مليار درهم، منها برج «بوغاتي ريزيدنسز» بقيمة 8.8 مليارات.

وأطلقت مجموعة الحبتور مشروع برج ضخم بقيمة 3.7 مليارات، كما أطلقت «نخيل» مشروع برج «كومو ريزيدنسز» في نخلة جميرا، بارتفاع 300 متر. وتم أيضاً إطلاق «دستريكت ون ويست» في مدينة محمد بن راشد، بقيمة إنشائية 3.3 مليارات، وهو يضم 467 منزلاً. فيما أطلقت «مراس» مشروعاً في حي دبي للتصميم، بكلفة 1.2 مليار درهم.

وأطلقت مدينة إكسبو دبي المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية «إكسبو فالي» و«إكسبو سنترال»، وبحسب بيانات «دائرة الأراضي»، تبلغ القيمة الإنشائية أول مرحلة من «إكسبو فالي» 1.17 مليار درهم، ويضم إكسبو سنترال ثلاث مجمعات سكنية، منها «مانغروف ريزيدنس»، الذي تبلغ قيمته 589 مليون درهم، و«سكاي ريزيدنس»، الذي تبلغ قيمته 961 مليون درهم، فيما سيتم طرح المجمع الثالث «سدر ريزيدنس» لاحقاً.



مجموعة الحبتور



محمد الحبتور: تزايد جاذبية دبي للعيش والاستثمار



أكد محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مجموعة الحبتور أن القطاع العقاري في دبي يشهد إقبالاً عالمياً واسعاً، وذلك بفضل تزايد جاذبية الإمارة للعمل والعيش والاستثمار في ظل الجهود الحكومية المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، والاستمرار بتطوير البنية التحتية التي تعد الأفضل عالمياً، بالتزامن مع مبادرات الإقامة طويلة الأمد والسياسات المحفزة على استقطاب نخبة المهارات والكوادر البشرية في مختلف القطاعات.



وأضاف الحبتور: «يشكل برج الحبتور إضافة نوعية للمشهد العمراني في دبي بفضل موقعه الاستراتيجي ومواصفاته الهندسية الفريدة وما يقدمه من خدمات متكاملة للسكان والمستثمرين.

ويضم برج الحبتور نحو 1700 شقة فاخرة بمساحات رحبة ومواصفات عالية موزعة على 82 طابقاً بإطلالات بانورامية على برج خليفة، وقناة دبي المائية، و«ميدان» ومياه الخليج العربي، كما يتيح المشروع تجربة فريدة ونابضة بالحياة لقاطنيه، تجمع وسائل الراحة المتنوعة والفاخرة بإطلالات على أبرز معالم المدينة، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التشييد في غضون ثلاث سنوات، ليصبح أحد أكثر المباني المتميزة، والمستدامة ابتكاراً.



وكانت مجموعة الحبتور قد عينت مؤخراً شركة «شاينا ريلوي» الصينية، مقاولاً رئيساً لمشروعها الجديد «برج الحبتور»، الذي تصل قيمته الاستثمارية الإجمالية إلى 3.7 مليارات درهم بحسب بيان صحفي صدر عن المجموعة.



بن غاطي العقارية



محمد بن غاطي: الإمارة تستقطب نخبة من الأثرياء



بدوره أشار محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية أن الشركة لطالما واكبت النهضة العقارية والعمرانية لدبي من خلال مشاريع سكنية متنوعة، لافتاً إلى أن معدلات الطلب على العقار تسجل تزايداً مضطرداً في ظل تنامي جاذبية دبي للاستثمار والعمل والعيش بالتزامن مع استقطابها لنخبة الأثرياء من مختلف الجنسيات باعتبارها وجهة عالمية تتميز بأعلى مستويات جودة الحياة والخدمات الراقية والبنية التحتية الراقية والانفتاح الاقتصادي والثقافي.

وأشار إلى أن شركة بن غاطي العقارية طرحت خلال النصف الأول من العام الجاري مجموعة من المشاريع الجديدة يتصدرها مشروع «برج بوغاتي ريزيدنسز» الأول من نوعه على مستوى العالم، موضحاً أن قيمة التطوير الإجمالية لهذا المشروع Gross Development Value تبلغ 8.8 مليارات درهم، فيما تصل قيمة مجمل المشاريع الجديدة التي أطلقتها الشركة في أول ستة أشهر من 2023 إلى 15 مليار درهم.



أمنيات



مهدي أمجد: وجهة عالمية للرفاهية والفخامة في العيش



فيما أكد مهدي أمجد مؤسس مجموعة أمنيات ورئيسها التنفيذي أن دبي نجحت في تحقيق مكانة متميزة بأن تصبح وجهة عالمية لمفهوم الرفاهية والفخامة في العيش، وسنواصل جهودنا ومشاريعنا بهدف المساهمة في دفع نمو السوق إلى مستويات أعلى من خلال التحف المعمارية الفاخرة التي يجري العمل عليها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف: شكّل حجم ومستوى الطلب الذي شهدناه في العام 2022 وخلال النصف الأول من العام 2023 حالة غير مسبوقة. فلقد نجحت شركة أمنيات، في الربع الأول من العام الجاري، في الحفاظ على حصتها السوقية من خلال أرقام مبيعات العقارات التي تبلغ قيمة كل منها 10 ملايين دولار أو أكثر، والتي بلغت حوالي نصف مبيعات هذه الوحدات السكنية في دبي خلال الفترة نفسها.

وأوضح أمجد أن تركيز وجهود أمنيات انصب خلال النصف الأول بشكلٍ حصري حول إطلاق مشروع فيلا VELA في مراسي مارينا، في دبي.

يضم المشروع، الذي تم إطلاقه رسمياً في شهر يونيو، 38 وحدة سكنية منسقة بشكل خاص ومتفرد بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم، وتدير مجموعة دورشستر كوليكشن الخدمات الحصرية لسكان المشروع. يقع هذا المشروع على مقربة من فندق لانا The Lana، الذي تديره أيضاً مجموعة دورشستر كوليكشن، الأول من نوعه في قارة آسيا والعاشر في العالم.

وأضاف أمجد: يتمحور سعينا وتركيزنا حول المساهمة في الارتقاء بمستوى وأسلوب الحياة ومفهوم الرفاهية والإسهام في مسيرة التطور والنمو التي تشهدها إمارة دبي حالياً والطلب المستدام في قطاع العقارات. كما شهد النصف الأول من العام الجاري 2023 إطلاق مشروع «أورلا ORLA، دورتشستر كوليكشن»، في نخلة جميرا والذي تتسارع أعماله الإنشائية بوتيرة متواصلة.



«ماج»



موفق القداح: أول مشروع سكني يتيح الاندماج مع الطبيعة



ولفت طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في «ماج» إلى أن المجموعة أطلقت مع بداية العام الجاري «كيتورا ريزيرف»، المشروع السكني الفاخر بمواصفات مبتكرة بقيمة 3 مليارات درهم في «مدينة محمد بن راشد» ضمن منطقة «دستركت 7» في ميدان. ويقدم المشروع نموذجاً تحويلياً في حياة قاطنيه، وذلك من خلال التصميم الاستثنائي للمساحات، ليكون بذلك أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة.

ولتحقيق هذه الغاية، عمدت الشركة إلى تطبيق مفهوم «العيش البيولوجي» الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه. ومن المقرر الانتهاء من تطويره في الربع الثاني 2026.



ويضم مشروع «كيتورا ريزيرف» 93 تاون هاوس و90 فيلا و540 وحدة موزعة على 6 مبانٍ سكنية، إضافة إلى 8 شقق بنتهاوس. ولفت إلى أنه تم بيع جميع وحدات التاون هاوس إلى جانب بيع 70% من الوحدات في المشروع.



ديار



سعيد القطامي: إطلاق مشاريع مميزة تلبي متطلبات السوق



وأشار سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير إلى أن العام الحالي يشهد نمواً ملحوظاً في السوق العقاري في إمارة دبي ومنافسة صحية بين شركات التطوير من خلال إطلاق عدد من المشاريع المميزة التي تلبي متطلبات السوق المحلي، وبالنظر إلى بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» للنصف الأول من عام 2023 فقد حققت دبي نمواً بنسبة 52.7% في التصرفات العقارية من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يجعل دبي في مصاف أفضل المدن عالمياً في مجال الاستثمار العقاري.

ولفت إلى أن ديار شهدت أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2023 حيث وصل صافي الأرباح 56.4 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 125% قياساً بأرباح الفترة نفسها من عام 2022. ولفت إلى أن الشركة تسعى إلى توفير مزيد من فرص الاستثمار العقاري من خلال تركيز جهودها على تطوير المزيد من المشاريع خلال العام الجاري التي تلبي متطلبات قاعدة أوسع من المستثمرين الذين يسعون إلى التملك في الإمارة.



وأضاف: أطلقنا منذ بداية 2023 مشروعين عقاريين فاخرين؛ هما «ماركاسا»، البرج السكني الفاخر في مدينة دبي الملاحية، و«ميلينيوم تاليا ريزيدنسز»، مشروع الشقق الفندقية الفاخرة في «الفرجان»، وسنعلن في الأيام القليلة القادمة عن مشروع سكني ثالث ضمن مجمع ميدتاون المتكامل في مدينة دبي للإنتاج.

كما نباشر بتسليم الوحدات السكنية في منطقتي نور ومسك اللذين يضمان أكثر من 900 وحدة سكنية لتكون «ديار» قد سلمت أكثر من 2200 وحدة في ضمن المراحل الأربع للمجمع السكني «ميدتاون».



وكانت ديار قد أطلقت في مارس الماضي ماركاسا، أول مشروعاتنا السكنية الفاخرة على واجهة بحرية في مدينة دبي الملاحية بقيمة 1.1 مليار درهم، فيما باشرت أعمال البناء في «مشروع تريا»، البرج السكني الفاخر المؤلف من 32 طابقاً في منطقة «واحة دبي للسيليكون»، وبتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 515 مليون درهم، والمقرر استكماله في عام 2025 وفقاً للجدول الزمني المعتمد.



عزيزي



فرهاد عزيزي: 6 مشاريع جديدة لـ«عزيزي»





وكشف فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري» أن الشركة أطلقت في النصف الأول ستة مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريباً في «مدينة محمد بن راشد» و«دبي سبورتس سيتي» و«مدينة دبي للاستوديوهات» و«الفرجان». وتشمل مبنيين جديدين في المرحلة الرابعة من «ريفيرا» و«عزيزي غراند» و«عزيزي فيستا» و«عزيزي عنبر» و«عزيزي بيرل».

وتوفر هذه المشاريع ما مجموعه 1,132 وحدة سكنية تشتمل على مزيج من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف.



وأشار عزيزي إلى أن المشروع الذي أعلنت عنها الشركة مطلع العام الجاري في دبي الجنوب والذي قد تتجاوز كلفته 20 مليار درهم سيتم إطلاقه في النصف الثاني من العام، وسيضم العديد من الفلل والمنازل الفخمة والمساكن الفاخرة، فضلاً عن المساحات التجارية والترفيهية الواسعة.

دبي الجنوب للعقارات



لفت نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات إلى أن سوق دبي العقاري يشهد حالياً مستوىً هائلاً من الطلب من قبل المشترين والمستثمرين وأضاف: قمنا بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «خليج الجنوب» حيث تمكنا من بيع كافة الوحدات في المرحلة الأولى.

وتابع قائلاً: خلال العام الحالي، أعلنّا في دبي الجنوب للعقارات عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة في المنطقة السكنية في دبي الجنوب. وستتبع المدرسة، التي سيتم افتتاحها في العام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2024، المنهاج البريطاني، وسيتم تطويرها على مساحة قدرها 250,000 قدم مربع، إلى جانب تعزيزها بمرافق مصممة لتلبية احتياجات الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام وحتى 18 عاماً.



داماك العقارية



نايل ماكلوغلين: نمو استثنائي وتحول كبير في رغبات العملاء



وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: شهد السوق العقاري في دبي نمواً استثنائياً في العامين الماضيين، تحديداً، وتحولاً كبيراً على مستوى رغبات العملاء.

حرصت داماك العقارية على طرح مشاريع متميزة في السوق، وبعد الجائحة، قفزت مبيعات الشركة إلى مستوياتٍ عالية مدعومةً بالطلب الهائل على العقارات، لا سيّما العقارات الفاخرة من قبل المشترين المحليين والأجانب.



ولفت ماكلوغلين إلى أن شركة داماك أطلقت هذا العام مجموعة من المشاريع الفاخرة في دبي، أبرزها مشروع «داماك باي 1» و«داماك باي 2» في منطقة «دبي هاربر»، ومشروعا «كانال هايتس 1» و«كانال هايتس 2»، إضافة إلى مشروع «كانال كراون» عند قناة «دبي المائية».



وأضاف: على مستوى المجتمعات السكنية، عززت داماك محفظتها العقارية من خلال إطلاق مجتمع «داماك لاجونز» في دبي، وهو ثالث مجتمع سكني رئيسي للشركة في دبي، وهو قيد التطوير حالياً، ويضم 11 مجمعاً سكنياً.

ومؤخراً، منحت الشركة عقود تطوير مجمعات مالطا وفينيسيا وبورتوفينو في مشروع داماك لاجونز بقيمة تزيد على 235 مليون درهم. وكانت داماك قد منحت في شهر مايو الماضي شركة بروسكيب عقداً بقيمة 137 مليون درهم لتطوير البنية التحتية في مجمعات نيس وكوستا برافا وبورتوفينو في داماك لاجونز.



إضافة إلى ذلك، بدأت الشركة أعمال الأساسات لمشروعها الرائد «كافالي تاور» المكون من 71 والمطل على نخلة جميرا. لهذا الغرض، منحت داماك الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية عقد تطوير المشروع بقيمة 886 مليون درهم.



إلينغتون



إيلي نعمان: «إلينغتون العقارية» تتوسع في القطاع بـ10 مشاريع





وبدوره قال إيلي نعمان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة «إلينغتون العقارية» مع اكتساب قطاع العقارات زخماً كبيراً وفي ظل استراتيجيتنا الرامية للتوسع في دولة الإمارات، أطلقت شركة «إلينغتون العقارية» عشرة مشاريع، شملت ثمانية مشاريع سكنية متعددة العائلات، وفيلا فائق الفخامة، ومجتمع فلل متكاملاً يضم 60 فيلا فاخرة، تقع جميعها في مواقع جديدة في جميع أنحاء المدينة. وإجمالاً، ستضيف هذه المشاريع 2000 وحدة سكنية.



سمانا



عمران فاروق: 6 مشاريع لـ«سمانا» تضيف 1621 وحدة



وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، إن الشركة أطلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 6 مشاريع سكنية تضم نحو 1621 وحدة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار درهم، وتشمل المشاريع الجديدة كلاً من المباني السكنية التالية التي تحمل سمانا: «سانتوريني» بقيمة 150 مليون درهم ويضم 157 وحدة، ومشروع «ميكانوس» بـ170 مليون درهم بـ198 وحدة، إضافة إلى «ويفز 2» بقيمة 200 مليون درهم ويضم 170 وحدة سكنية و3 وحدات تجارية، و«ميكانوس سنغتشر» بـ300 مليون ويضم 276 وحدة سكنية و24 وحدة تجارية، إضافة إلى «آيفي جاردنز» بقيمة 350 مليون درهم ويضم 348 وحدة سكنية و4 وحدات تجارية، إلى جانب «سكايروس» بقيمة 510 ملايين درهم ويضم 441 وحدة.



مدينة إكسبو دبي



أحمد الخطيب: تطوير مشاريع سكنية ذكية ومستدامة



ومن جانبه قال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: تعمل مدينة إكسبو دبي على تطوير مشاريع سكنية ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتقدم مجتمعات متكاملة وخضراء، قريبة من المرافق المميزة لمدينة إكسبو دبي، وتقوم على أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة.



وتلبي المرحلة الأولى من مشاريعنا العقارية متطلبات المستثمرين والسكان عبر خيارات سكنية عددية تتنوع بين شقق ومنازل «تاون هاوس» وفلل فاخرة تتيح لقاطني المدينة فرصة فريدة ليكونوا جزءاً من الإرث المستقبلي لإكسبو الدولي الاستثنائي الذي أذهل العالم، والعيش في قلب مدينته العريقة ضمن مركز متكامل تشكل أحد المراكز الأساسية في الخطة الحضرية الرئيسية لمدينة دبي 2040.



وأضاف الخطيب: يبرز مشروعا «إكسبو سنترال» و«إكسبو فالي» السكنيان التزامنا بروح إكسبو 2020 دبي وقيمه، وسعي مدينة إكسبو دبي لتقديم نموذج جديد للحياة الحضرية، ويمثلان انطلاقتنا نحو بناء مدينة متنامية ستكون نموذجاً لمدن المستقبل المتمحورة حول الإنسان والتي توفر لقاطنيها حياة مستدامة ومتوازنة ومتكاملة، مشيراً إلى أن «إكسبو فالي» يتميز بممرات خالية من السيارات ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، وهو مجتمع حافل بالفرص الترفيهية والتعليمية والنشاطات الرياضية والمتاجر والمطاعم، وسهولة الوصول إلى جميع المناطق المميزة في مدينة إكسبو دبي عبر «المسار الأخضر» وهو ممر مخصص للمشاة والدراجات، وتضم المرحلة الأولى من المشروع السكني 165 وحدة سكنية تشمل فللاً مستقلة مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللاً متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.4 مليون درهم.



عقارات بعلامات تجارية فاخرة



برزت في سوق دبي العقاري خلال النصف الأول مجموعة من المشاريع الجديدة التي تحمل علامات تجارية عالمية.



وفي مقدمة هذه المشاريع، «فندق ومساكن بكارات» الذي أطلقته شركة شمال القابضة، وهو المشروع الأول لعلامة بكارات التجارية في الدولة. فيما أطلقت شركة «بن غاطي العقارية» مشروع «بوغاتي ريزيدنسز».



وتم الإعلان عن مشروع «أرماني بيتش ريزيدنسز نخلة جميرا» الذي تطوره شركة «أرادَ للتطوير العقاري» بالتعاون مع بين استوديو أرماني/ كازا للتصميم الداخلي.



كما أعلنت شركة التطوير العقاري «كابا أكا العقارية» التابعة لمجموعة «خماس» في شهر مارس من العام الجاري عن توقيع اتفاقية مع «ماريوت الدولية» لتطوير مشروع «الريتز- كارلتون ريزيدنسز» دبي الخليج التجاري.



كما شهد مطلع العام الجاري إطلاق مشروع «ماما ريزيدنسز» في منطقة الخليج التجاري، وهو أول مبنى سكني في العالم يحمل علامة «ماما شيلتر» للضيافة، ويأتي المشروع بالتعاون بين مجموعة «إنيسمور» المتخصصة في قطاع الضيافة ومجموعة شركات خماس للاستثما، إضافة إلى مجموعة «ديفمارك للاستشارات العقارية».



وبعيداً عن مشهد العقارات ذات العلامات التجارية العالمية، كشفت «ألتا للتطوير العقاري» إطلاق مشروع AIRE وهو برج سكني في شارع الوصل ويطل مباشرة على شارع الشيخ زايد.

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